AI爆發期「廣達伺服器訂單龐大」！林百里：這兩年會忙得不得了

▲廣達電腦2023年獲利與配息皆創新高。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／桃園報導

代工廠廣達（2382）14日召開股東常會，廣達董事長林百里表示，受惠AI熱潮來臨，廣達2023年獲利與配息皆創新高，如今大型雲端服務供應商（CSP）業者持續建立與擴大AI資料中心，AI相關的訂單量愈來愈龐大，「這兩年會忙得不得了。」

廣達多年與客戶經營關係，拿到策略客戶訂單，2023年業績亮眼，獲利創新紀錄寫下每股淨利（EPS）10.29元，配息9元也寫下新高紀錄。林百里肯定廣達同仁、幹部皆非常努力，尤其是努力在新產品開發，相當不容易。

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林百里也說，廣達擁有許多重要客戶，也有最強的戰略夥伴，美國主要的科技大老都與廣達有著非常多年的戰略關係，比一般關係重要很多；未來廣達如果有新的機會，將有很多策略夥伴支持，也拿到很多策略客戶的訂單。

對於整體市況，林百里表示，各大CSP廠皆持續建資料中心，用來開發生成式AI，且愈來愈多語言模型，現在ChatGPT 4.0版本是生成文字，未來也會走向圖像及更大的應用，陸陸續續有新的大語言模型、小語言模型，百花齊放，訂單量非常龐大，看好未來需求將不斷增加。

「與其預測未來，不如參與未來，廣達主張超前研發。」林百里指出，筆電每年推出新機型，AI伺服器每兩年就改款下一代，車用AI電腦則是每3年換新世代，產品的更新都會激勵「以設計、研發雙軌並重」的廣達業績成長，這就是廣達的核心競爭力。

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳（中）與廣達董事長林百里（右）、廣達副董事長梁次震相見歡。（圖／記者楊絡懸攝）

記者也詢問是否投資輝達（NVIDIA）股票？林百里笑說，自己不是巴菲特，不太懂股市操作，只是聰明一點的工程師，連自家股價也搞不清楚，「如果我知道要投資的話，我早就退休了！」

另外，談到AI PC趨勢，林百里認為，消費市場的AI應用是微軟（Microsoft）先做出來，也做得最好，加上微軟旗下有Windows作業系統、Office 365應用程式，初期仍是微軟主導AI PC應用最具有競爭力。

廣達副董事長梁次震表示，AI PC市占率確實會逐步提升，不過沒那麼快成熟，廣達正持續審慎觀察。就目前來看，仍在初期階段仍以商用、企業端應用為主，消費端則是軟體應用還不夠成熟，等到資料及應用服務愈來愈豐富後，才有機會看到成長，此外，如果價格上可以再往下調，市場使用率才有機會大幅增加 。

廣達2023年合併營收1.09兆元，較2022年的1.28兆元下滑，但因產品結構調整及成本控制得當，仍呈現「三率三升」，分別是毛利率7.8%、營業利益率4%、淨利率3.7%；營業毛利848.88億元寫下新高，年增19.7%，每股淨利10.29元。