美東罷工可能讓船公司撿到槍　7月中美國線每大箱擬漲2千美元

▲六月下半月加班船多達11航次，外加兩條新美西線，歐美線明日漲價計畫並未出現動搖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

雖然6月下半月美國線出現11班加班船，中遠海運與新加坡的SeaLead相繼推出了美西直達新航線，但並未動搖明(15)日歐美線每大箱(40呎櫃)漲價1千美元計畫。大型攬貨業者指出，美國東岸罷工可能讓船公司撿到槍，韓新遠洋、日本海洋網聯等已經提出7月15日美國線每大箱運價擬漲2千美元，長榮海運7月13日開始，美國線旺季附加費將自600美元提高為1200美元。

上周四(6日)德魯里預計，由於旺季初期的到來，下周除中國以外的運費將繼續上漲。德魯里未說明為何不包括中國，業界估計應是與美國8月1日開始針對中國部分貨品加徵關稅有關；不過昨晚德魯里修正了看法，指出由於亞洲港口的擁堵問題，下周來自中國的運費將繼續上漲。

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另美國國際碼頭工人協會(ILA)本周一宣佈暫停與美國海事聯盟(USMX)就美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口工人的新勞動合同進行談判，理由是馬士基的專用碼頭實施自動化影響到工人工作權益。而現有協定將於9月30日到期。

Xeneta首席分析師Peter Sand表示：「由於擔心紅海衝突對供應鏈的持續影響，我們已經看到託運人在第三季度的傳統旺季之前提前裝載進口貨物。如果今年晚些時候美國東部和墨西哥灣沿岸出現進一步的重大破壞風險，託運人現在就可能會加快這種做法。」

雖然海運業界認為美國總統大選在即，美國政府不會允許罷工事件發生，但是託運人還是會做一些必要的防範工作，提早出貨是最直接的應對方式。

不過也有貨櫃船公司總經理指出，美國總統拜登會全力促成以哈停火，以利其選情，託運人在對以哈停火的期待下，能夠晚出貨的就會晚出貨，以避開目前的高運價；歐洲線因為航程遠，旺季比美國線早開始，也會提早結束，因此估計第三季運費漲勢會趨緩，第四季一定下降。

對此兩家超大型攬貨公司負責人看法不一，A公司認為，目前的漲價趨勢會在第三季繼續發生，以哈停火困難度太高，能不能一次漲兩千美元則有待觀察；B公司則認為，美國對中國加徵關稅一案還是會讓市場貨量減少，運價漲幅縮小，另加班船與新航線持續出現，今日全球前兩大，地中海航運與馬士基航運所屬2M聯盟，宣布7月7日開出新的美西航線，將彎靠鹽田，寧波、上海與美國長堤港；另疫情期間加入美西線的中小型船公司傳出要捲土重來，大量新增的運力一定會動搖運價。

兩公司則一致認為，第四季運價一定會下來，A公司認為是從11月開始往下走，B公司認為10月就會開始往下走。兩公司都估計第四季運價下降速度會很快，只是船公司前三季都已經賺飽飽了。

船公司明日這波漲價，美西線將漲到7100-7400美元，美東線漲到8300-8400美元，歐洲線漲到7400-7500美元；7月1日歐美線每大箱再漲1千美元，7月15日是否能將調漲金額翻倍為2千，目前還無法預測，如果漲破2千，運價就破萬了。

大型攬貨公司指出，目前的高運價有影響到中東與非洲航線的出貨，因為低價值的產品已經付不起高運費，因此運價出現回落現象。