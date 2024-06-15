金控存股族必看！3檔除息秀先登場　國泰、開發同日上演

▲金控除息秀月底展開。（圖／記者湯興漢攝）

記者林潔禎／台北報導

上市金控逾半已開完股東會，緊接展開除權息大秀。根據統計，元大金（2885）訂6月27日除息交易，國泰金（2882）和開發金（2883）均是7月1日，此3家成首波除息金控，填息走勢牽動合計近174萬股民的心，不過金融股股價經過這一波緩步墊高，這3家現金殖利率降至約3.3%水準。

股民人數達42.6萬人元大金今年配發1.3元股利，含1.1元現金與0.2元股票，其中6月27日將先進行現金股息的除息交易，以昨（14）日收盤價32元計算，現金殖利率約為3.4%，現金股息預計7月24日落袋。

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股東人數高達82.8萬人居金融股之冠的開發金，昨日公告每股配發0.5元現金股息提高至0.50062664元，訂7月1日除息，股息發放日訂在7月31日。

開發金股價在外資追捧下，本（6）月以來至今漲幅逾1成，以昨日收盤價15.25元推算，現金殖利率為3.3%。

國泰金股東人數約48.5萬人，此次配發2元現金股息，訂7月1日除息交易，7月29日現金股息入袋。

國泰金雖近3 個交易日拉回，但本周一（11日）盤中創下59.7元逾二年高點，以昨日收盤價58.2元計算，現金殖利率約3.4%。