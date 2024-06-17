馬士基7月歐線運價擬大漲2千　能否實現歐對中汽車關稅是關鍵

▲馬士基航運亞歐線7月1日每大箱運價擬調升至9400美元 。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司本月15日亞歐線運價每大箱(40呎櫃)才調升至7400美元，丹麥馬士基航運已經通知客戶7月1日要加高到9400美元，眼看著歐洲線運價即將破萬，對此歐洲籍船公司在台高階指出，歐盟對中國電動車是否7月4日真會大幅加高關稅是重要觀察指標，如果真調，恐怕運價就會受到壓抑。

歐盟提出7月4日起，對中國進口電動汽車課徵最高達38.1%的臨時關稅，目前歐盟針對所有進口電動汽車的關稅為10%。根據研究公司榮鼎諮詢的數據，大陸輸往歐洲的電動汽車從2020年的16億美元飆升至去年的115億美元，多數進口在中國設有工廠的西方汽車製造商，包括特斯拉和寶馬的電動車。目前稅率是10%。

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不過BBC報導指出，這一稅率並不是板上釘釘，歐盟稱只是「暫時認定」，「如果與中國當局的討論未能達成有效的解決方案」，中國電動汽車才會在7月4日起面臨加徵的關稅。

歐洲籍船公司在台高階指出，汽車雖然有部分是以汽車船運輸，但是汽車船不是周周有船，運送時間偏長，很多汽車還是委託貨櫃船運輸，而一般關稅調整是從貨物結關日或裝船日起算，剩下沒有多少時間了。

國內一家攬貨業高階則指出，歐洲線7月運價是有可能一次加價2千美元，讓運漲破9千美元，至於會不會破萬有兩大影響因素，一是船噸供給面狀況，近期交船的貨櫃船不乏1萬箱與2萬箱以上貨櫃船，船東加租的船隻也多是擺歐美線；另終端消費者購買力是否支撐高漲的運價也有疑問，他認為運價還是有一個天花板，也不會超過疫情期間的最高價。

另一家攬貨公司則指出，目前歐洲線已經滿倉到7月中，因此7月1日一定會漲價，能否漲2千有待觀察，但目前已有些急貨要付1到2千美元加價買艙費；不過疫情期間很多貨物屬於剛性需求，現在市場需求是有增溫，但還沒大到可以支撐運價無限度飆漲。