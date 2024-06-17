ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

馬士基7月歐線運價擬大漲2千　能否實現歐對中汽車關稅是關鍵

▲馬士基航運今年三度調升獲利預估。（圖／港務公司提供）

▲馬士基航運亞歐線7月1日每大箱運價擬調升至9400美元 。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導　

貨櫃船公司本月15日亞歐線運價每大箱(40呎櫃)才調升至7400美元，丹麥馬士基航運已經通知客戶7月1日要加高到9400美元，眼看著歐洲線運價即將破萬，對此歐洲籍船公司在台高階指出，歐盟對中國電動車是否7月4日真會大幅加高關稅是重要觀察指標，如果真調，恐怕運價就會受到壓抑。

歐盟提出7月4日起，對中國進口電動汽車課徵最高達38.1%的臨時關稅，目前歐盟針對所有進口電動汽車的關稅為10%。根據研究公司榮鼎諮詢的數據，大陸輸往歐洲的電動汽車從2020年的16億美元飆升至去年的115億美元，多數進口在中國設有工廠的西方汽車製造商，包括特斯拉和寶馬的電動車。目前稅率是10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過BBC報導指出，這一稅率並不是板上釘釘，歐盟稱只是「暫時認定」，「如果與中國當局的討論未能達成有效的解決方案」，中國電動汽車才會在7月4日起面臨加徵的關稅。

歐洲籍船公司在台高階指出，汽車雖然有部分是以汽車船運輸，但是汽車船不是周周有船，運送時間偏長，很多汽車還是委託貨櫃船運輸，而一般關稅調整是從貨物結關日或裝船日起算，剩下沒有多少時間了。

國內一家攬貨業高階則指出，歐洲線7月運價是有可能一次加價2千美元，讓運漲破9千美元，至於會不會破萬有兩大影響因素，一是船噸供給面狀況，近期交船的貨櫃船不乏1萬箱與2萬箱以上貨櫃船，船東加租的船隻也多是擺歐美線；另終端消費者購買力是否支撐高漲的運價也有疑問，他認為運價還是有一個天花板，也不會超過疫情期間的最高價。

另一家攬貨公司則指出，目前歐洲線已經滿倉到7月中，因此7月1日一定會漲價，能否漲2千有待觀察，但目前已有些急貨要付1到2千美元加價買艙費；不過疫情期間很多貨物屬於剛性需求，現在市場需求是有增溫，但還沒大到可以支撐運價無限度飆漲。

關鍵字： 馬士基7月歐線運價大漲2千能否實現歐對中汽車關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電嘉義CoWoS廠挖到遺跡暫時停工　南科管理局：影響不大

台積電嘉義CoWoS廠挖到遺跡暫時停工　南科管理局：影響不大

台積電在嘉義科學園區目前規劃興建的兩座CoWoS先進封裝廠中但日前疑似挖到遺址，因此第一座廠暫時停工，南科管理局也證實，並表示，目前完工目標時程不會受到太多影響。

2024-06-17 14:27
最低工資要討論了！6／26開會　商總許舒博盼先解決缺工問題

最低工資要討論了！6／26開會　商總許舒博盼先解決缺工問題

勞動部預計將在Q3召開最低工資審議會議，擬定首次最低工資數額，本月26日將展開首次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，由勞動部幕僚工作報告目前經濟狀況；對此，商總理事長許舒博認為，與其調高最低工資，應該要先解決缺工問題。

2024-06-17 15:48
快訊／鴻海攻上「郭台銘退休價」　收最高200元

快訊／鴻海攻上「郭台銘退休價」　收最高200元

鴻海（2317）受惠AI、蘋果表現看俏雙重題材助攻，今（17）日持續攻高，終場收最高200元「創辦人郭台銘退休目標價」正式達陣，公司市值2.77兆元同創新高。

2024-06-17 13:55
康友案施景彬、江明南各遭判2年半　勤業眾信：研議上訴還清白

康友案施景彬、江明南各遭判2年半　勤業眾信：研議上訴還清白

台北地方法院今（17）日針對康友-KY相關26名被告做出判決，全數列為有罪，其中勤業會計師事務所會計師施景彬、江明南各遭2年6個月，惟全案可以上訴。勤業隨後發出3大聲明，除表達對此案感到遺憾以外，並表示兩位會計師將研議上訴，盼司法終能還其清白。

2024-06-17 15:48
台新金靠私募娶新光金？　專家：牴觸金控公司法

台新金靠私募娶新光金？　專家：牴觸金控公司法

外傳台新金（2887）評估以私募方式，參股新光金（2888）子公司新光人壽案件，為「新新併」做訂婚準備，不過中華獨立董事協會理事長秉寬指出，目前金控公司法的規定，「金控不能隨便併購，也不能以私募方式併購其他金控的子公司。」相關說法與現行規範明顯牴觸。

2024-06-17 14:30
張國煒喊話「超車兩家」　星宇盤中漲逾7％

張國煒喊話「超車兩家」　星宇盤中漲逾7％

星宇航空（2646）上周五召開股東會，董事長張國煒看好公司未來獲利能力，力拚3年內要打消累虧百億元，更喊出今年獲利要賺「2位數的億」、10年內獲利率應該可以跟長榮航（2618）、華航（2610）相比，激勵今（17）日股價大漲，盤中強漲逾7％。

2024-06-17 10:31
台股連5天刷新高！4高息ETF規模破兆助攻　00919績效稱王

台股連5天刷新高！4高息ETF規模破兆助攻　00919績效稱王

台股頻創新高，今（17）日開盤1小時漲逾62點寫22567.34點新紀錄，為連續5個交易日創高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高來到2.25兆，其中台股高息ETF更是成長快速，今年來規模則是增加6417.17億，占所有台股ETF規模增加逾八成，4強ETF合計規模已衝破兆元，顯示出台灣人愛高息ETF的熱度持續增加。

2024-06-17 10:57
英特爾IFS虧損遭投資人怒告　陸行之：被蘋果、輝達併購才有望翻身

英特爾IFS虧損遭投資人怒告　陸行之：被蘋果、輝達併購才有望翻身

英特爾（Intel）旗下半導體代工事業虧損擴大，一家名為Levi & Korsinsky的律師事務所質疑該公司今年第1季財報不實，並涉嫌隱暱製造部門虧損，發動大規模集體訴訟行動，呼籲受害股民在7月2日前完成求償登記，對此知名半導體分析師陸行之今日發文表示，如果英特爾無法在2025年量產出貨20A/18A，然後公司又出來說manufacturing ready跟mass production差很遠，Pat的CEO位子將岌岌可危，到時候英特爾給蘋果或NVIDIA來併購管理可能會比較有機會翻身

2024-06-17 10:34
「黃仁勳會加你LINE？」　謝金河：長投ETF絕對比錢交詐騙好

「黃仁勳會加你LINE？」　謝金河：長投ETF絕對比錢交詐騙好

社群媒體詐騙頻傳，不少名人都曾遭假帳號冒用姓名、照片，創建股票、投資社團，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「黃仁勳會和你加Line？詐騙的教戰守則」為題撰文，指出近期有婦人誤信「假謝金河」，遭騙1200萬元，讓他心如刀割，並強調自己沒有任何LINE群組、社團等，痛斥臉書不受理檢舉詐騙，為了賺錢已經喪失理智。

2024-06-17 10:06
3項新保險改革7月啟動　實支實付新保單10／1上路

3項新保險改革7月啟動　實支實付新保單10／1上路

3大保單改革新制即將在7月1日啟動，包含分紅保單強化分紅揭露、失能險界定更明確，以及旅平險新費率上路。原實支實付醫療險正本理賠、落實損害填補原則的機制在產、壽險公會爭取緩衝期之下，實支實付正本理賠新款保單估要到10月1日才會上路。

2024-06-17 09:56

讀者迴響

熱門新聞

39歲財富自由！　5000萬買3檔ETF

快訊／鴻海攻上「郭台銘退休價」　收最高200元

新壽、三商壽轉骨！現增時間表曝光　訂價皆低於市價

AI PC推一把！CCL擁3大漲價利多　郭明錤點台廠3雄看俏

綜所稅首批退稅7／31入帳　4種人優先拿錢

一銀裁南科、江子翠2分行　元大銀、國泰世華搶進三峽

金融圈最美副董！　起底李紀珠傲人學經歷

通勤只要5分鐘超爽！過來人卻點出1壞處

月配型ETF愛搭「平準金」　10檔配息更合理

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366