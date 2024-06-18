台積電受追捧！3家美系外資喊買　目標價最高看1150元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

三家外資釋出對晶圓代工龍頭台積電（2330）的最新報告，看好蘋果晶片需求上升，及蘋果智慧(Apple Intelligence)助攻，將台積電目標價上調至千元以上，其中最高1150元，更有外資喊出，最樂觀的情境是一旦台積電3奈米EUV突破成本降低，目標價有望上看1300元。

台積電ADR在買盤追捧下， 周一（17日）勁揚4.73美元或2.7%，收177.24美元，激勵台股早盤觸及950元新天價。

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一間美系外資認為，今年蘋果M2 Ultra營收將達20億美元，約佔台積電收入的2%，蘋果預計在2025年使用三奈米蘋果晶片M3或M4，以及未來的A18 Pro處理器，預計將會為台積電帶來3%額外收入，且蘋果手機處理器會佔台積電營收兩成。

另外，NVIDIA最近也接受台積電2025年4奈米晶圓價格上漲約10%。因此美系外資重申對台積電「加碼」評等，將目標價調高至1080元，更喊出最好的情況是，台積電3奈米EUV技術突破、成本降低，目標價有望上看1300元。

也有另一家美系外資也調高台積電今年至2026年每股盈餘預估，幅度分別為3%、9%及8%，也調高目標價至1080元，重申其「加碼」評等。

第三家美系外資也重申「買進」評等，目標價調高至1150元。