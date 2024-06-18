ETF接力除息！00918配0.8元「股價先創新高」　一表看21檔表現

▲高股息ETF除了配息亮眼之外，股價也寫下新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

高股息ETF廝殺後接力除息，其中，大華優利高填息30（00918）搶先傳捷報，包括配息率、今年以來規模成長及6月受益人數成長，皆拿下「三冠王」，讓市場關注的是，6月18日這一天收盤價，更創掛牌以來新高。

市場關注ETF填息實力，除息日落在6月19日共有5檔，其中，凱基優選高股息30（00915）配息0.72元、大華優利高填息30（00918）配息0.8元、元大台灣高息低波（00713）配1.5元等3檔高股息ETF；其他ETF還包括兆豐龍頭等權重（00921）配息0.58元、中信綠能及電動車（00896）配0.45元。

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至於首檔「月月配ETF」復華台灣科技優息（00929）則預計6月20日除息，每股配息0.2元，最後買進日為6月19日；群益台灣精選高息（00919）則預定6月24日除息，每股配息0.7元，最後買進日為6月21日，皆受到市場關注。

值得注意的是，有一檔高股息ETF除了配息亮眼之外，股價也寫下新高。根據CMoney統計，6月以來規模成長、受益人數淨增數與單次配息率分析，00918表現都排在首位；而在成份股上漲與投資人買進的帶動下，00918的收盤價再創下掛牌以來的新高價，收在26.12元。

▲21檔高股息ETF表現一次看。點圖可放大。（圖／記者楊絡懸製表）

00918經理人郭修誠表示，投資高股息商品，有3個觀察重點：是否填息、配息是否穩定，以及計算配息率。當滿足這些因素，才有機會真正領到配息，而不是「左手換右手」。

郭修誠說，由於00918在指數篩選流程中，不僅考量企業營利狀況、歷史配息率，同時也將歷史至多15次的填息狀況納入，才能讓這檔ETF自掛牌以來穩健成長，也逐漸受到投資人青睞。

事實上，00918在6月規模突破300億元大關，受益人數也突破11萬人。另一方面，由於00918成分股遍布於電子、金融與傳產等產業，因此自5月起由航運與半導體帶動的漲幅，00918也有亮眼表現，近兩日收盤價均創下掛牌以來的新高價，同時對6月單次配息率仍具有吸引力。

展望後市，郭修程表示，由於AI已經是長線趨勢，由趨勢而帶動的半導體供應鏈表現將可望持續，也就是說，儘管大盤位於高點震盪難免，但相關供應鏈仍具有投資價值。

此外，郭修程也認為，金融股、航運、海運或紡織等傳產股，因估值較低仍值得投資人關注，加上除權息旺季行情，若想參與又沒有時間研究個股，透過高股息ETF一手掌握多元產業的配息機會，也是一個相對有效率的方法。