台版晶片法4業者可租稅抵減　會計師：廠商安全名單低於預期

▲台積電。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（17）日指出，依經濟部提供資料，台版晶片法案租稅抵減名單中適用家數為4家，年底前將審查結果送公司所在地稅捐稽徵機關辦理投資抵減事宜。不過會計師指出，這次租稅抵減規定出爐，適用廠商比外界預期少，預料高科技半導體廠較有望進入安全名單。

台版晶片法案公告後，聯發科（2454）等半導體IC設計公司曾發出聲明，希望政府應擴大租稅抵減範圍，納入研發需求導向的IC設計公司。會計師認為，政策偏重在台積電（2303）、聯電（2303）等晶圓製造業者的資本設備支出上，不利IC設計公司。

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安永聯合會計師事務所稅務服務部楊建華執業會計師表示。申請適用的廠商較原本外界預期的來得少，申請主要仍以半導體廠商為主，比較有可能符合高門檻條件，進入安全名單。

雖然台版晶片法適用的產業別還包含了電動車、通訊、顯示器等產業，不過可能要觀察未來這些產業能否持續增加研發及硬體的投資，才能一體受惠。

財政部指出，產業創新條例第10條之2（俗稱台版晶片法案）對於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，符合一定要件，投資於前瞻創新研究發展支出金額可適用25％投資抵減（以下簡稱前瞻創新研發投抵），其購置自行使用先進製程之全新機器或設備支出金額如達一定門檻（無金額上限），可適用5％投資抵減（以下簡稱先進設備投抵）。

不過，財政部也表示，為確保公司享有租稅優惠後政府仍能取得基本稅收，支應施政所需，訂有各項抵減稅額不得超過當年度應納營利事業所得稅額30%，與其他投資抵減優惠併計抵減稅額，原則上不得超過當年度應納營利事業所得稅額50%。

財政部強調，公司符合各項適用要件者，不限產業類別，均得申請適用。又公司未符合上開適用要件，致無法適用前瞻創新研發投抵及先進設備投抵優惠，如符合產業創新條例第10條（研發支出投資抵減）及第10條之1（智慧機械等投資抵減）規定，仍可適用該二條投資抵減優惠，對產業一樣有幫助。