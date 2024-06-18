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環球晶義大利子公司擴產計畫　獲歐盟執委會補助金

▲▼ 環球晶董事長徐秀蘭 。（圖／記者蕭文康攝）

▲環球晶董事長徐秀蘭 。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

環球晶圓（6488）今日宣布，繼歐盟執委會(EU Commission)旗下競爭總署(Directorate General for Competition, DG Competition)核准環球晶圓位於義大利子公司MEMC Electronic Materials S.p.A. (MEMC S.p.A.)的擴廠案後，義大利企業暨義大利製造部(the Italian Ministry of Enterprises and Made in Italy, MIMIT)再度釋出法案，向MEMC S.p.A.提供最高1.03億歐元之研發補助，該補助將用於打造歐洲最先進之12吋半導體晶圓廠。在先進晶圓方面，歐洲半導體供應鏈至今仍高度依賴進口，未來MEMC S.p.A.新晶圓廠將有望填補此關鍵缺口。

MEMC S.p.A.總經理Marco Sciamanna指出：「我們所新建的12吋晶圓廠將支持IPCEI ME/CT法案所聚焦的四項高科技領域下游產品的開發，其中包括SENSE(感測器)、THINK(邏輯元件)、ACT(功率電子)及COMMUNICATE(通訊元件)。同時，我們很榮幸能夠名列該法案所遴選的56家企業之一，更加自豪的是，我們是極少數能夠在所有四個高科技領域皆做出實質貢獻的公司之一。」

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環球晶董事長徐秀蘭表示：「在經濟區域化的時代，歐盟執委會和義大利政府已戰略性地將半導體及高科技產業定為最重要的投資目標，以增加其韌性。MEMC S.p.A.新建的12吋晶圓廠完全符合歐盟執委會對先進技術之『研究與開發』(Research and Development)及『率先產業布局』(First Industrial Deployment)的標準。作為歐洲最新的12吋矽晶圓生產基地，MEMC S.p.A.採用了最先進的製造技術以滿足客戶日益複雜的需求。我們很榮幸能夠成為IPCEI ME/CT法案中的一員，並由衷感謝歐盟執委會和MIMIT的支持。」

MEMC S.p.A.在諾瓦納(Novara)和美拉諾(Merano)皆擁有生產基地，於義大利已成功營運數十年，其所生產之晶圓被用於構建整個歐洲高科技經濟所使用的各種設備，涵蓋汽車、工業物聯網(IOT & IIOT)、消費電子及醫療設備等領域。透過此次擴廠，MEMC S.p.A.將於諾瓦拉創造600個建築相關工作及150個長期工作機會。根據美國半導體行業協會(Semiconductor Industry Association)之研究，半導體產業中每增加1個就業機會，將支持當地經濟額外5.7個工作機會。

環球晶圓視ESG為其核心使命，全球子公司皆致力於實踐綠色製造，持續提升節能、節水、廢棄物管理及控制空氣污染。MEMC S.p.A新的12吋晶圓工廠全面運轉後，最高將可回收五成之生產用水，並規劃以100%再生能源來製造全球最先進的矽晶圓，竭盡所能地減少環境足跡。

環球晶圓是全球第三大半導體晶圓供應商，於三大洲、九個國家擁有十八個製造及營運據點。作為全球半導體技術的領導者，環球晶圓致力於為領先的晶片製造商提供創新和先進技術的解決方案，共同改善全世界的生活。

關鍵字： 環球晶

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