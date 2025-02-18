富爸爸砸4000萬助兒子買國有不動產　慘噴逾135.6萬贈與稅

▲賞屋示意照，非指當事人。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台北國稅局今（18）日指出，民眾協助子女取得國有不動產，需要注意贈與稅的問題。近期有一名富爸爸砸4000萬協助兒子標下價值6000萬元國有非公用不動產，雖然其中2000萬元由兒子自行貸款處理，但4000萬元購買房地的「助攻」行為已涉贈與稅，後遭核課135.6萬元稅金。

國稅局指出，這名富爸爸在111年度以兒子的名義向財政部國有財產署投標，以總價新臺幣（下同）6,000萬元購買國有非公用不動產，並逕為代付投標保證金500萬元（得標後抵繳價款）及部分標購價金3,500萬元，餘款2,000萬元則由乙君自行貸款繳付。

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由於這筆不動產的公告土地現值為1800萬元，房屋評定標準價格為600萬元，則贈與金額為1600萬元〔（1800萬元+600萬元）×（500萬元+3500萬元）/6000萬元〕，贈與稅額為135.6萬元〔（1600萬元-免稅額244萬元）×稅率10%〕。

國稅局提醒，納稅義務人以子女名義標購國有不動產並代繳價款者，應於取得產權移轉證明書日之次日起算30日內向主管稽徵機關辦理贈與稅申報，如有漏未申報及繳納稅款者，在稽徵機關查獲前，請儘速向戶籍所在地國稅局辦理補申報及補繳所漏稅款，以免受罰。若有疑義或不諳稅法規定，請洽詢各地區國稅局。