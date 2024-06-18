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沒合併案拖累！台灣大喊電信業未來「兩大一中」　2025獲利一定好

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大、台灣之星去年12月合併後，原本外界看衰受到台灣之星拖累，台灣大在2024年表現將不亮眼，但台灣大 18日舉辦媒體餐敘時宣布2024上半年成績，電信營業利益突破50億成長近6成，而從今年開始出現「退租用戶暴增」的數字，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔也表示，上半年本來針對呆戶、屆期退租用戶處理，目前已經回復到合併案前水平。

▼台灣大舉辦媒體餐敘，報告上半年績效。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 。（圖／台灣大哥大提供）

台灣大哥大 18日 舉辦媒體餐敘，總經理林之晨與經營團隊共同公布合併台灣之星後的半年成績單與前景展望。2024年台灣大哥大1至5月電信營業利益突破50億元，不但未被原台灣之星的營業虧損常態拖累，反而逆勢成長，去年同期台灣大哥大電信營業利益44億元加上台灣之星的虧損12億計算，合併應為獲利32億，相比之下，今年1至5月電信營業利益成長近6成，合併案呈現1+1大於2的亮眼成績。再加上雙網整併進度超前4個月，提供用戶無差異化的優質網路體驗，搭配多元獨門方案，帶動2024年第一季4G升級續約5G用戶的平均月租費增加46%。2024年第一季獲利成長動能強勁，電信營收與合併EBITDA雙指標雙位數成長，加上總營收年增金額、營業利益及稅後淨利年增幅度等5大財務指標居業界第一。

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對此，林之晨表示台灣電信業從昨天（意指過去）的一大兩中，到現在被許多人已「三分天下」形容，但他認為未來將會是「兩大一中」，兩家兩千億營收規模、與一家不到千億規模；而看電信業的後天，轉型進度上，在科技事業年營收方面，台灣大哥大已大幅領先同業。為了衝刺明天、佈局後天，台灣大哥大2024-2025年將加速實現合併綜效，展現強勁的財務成長動能，未來我們將持續推動創新與整合，確保公司在激烈的市場競爭中持續領先。林之晨總經理指出，台灣大哥大以用戶為核心，透過四大步驟，加速獲利飛輪光速運轉：

1)優化網路服務及擴大科技電信事業發展
2)深耕千萬用戶，整合Telco+Tech，推出多元獨門方案
3)提升用戶ARPU及降低用戶流失率
4)實現整併與財務效益，自由現金流持續增長。獲利飛輪光速前進的同時，也為台灣大哥大所有利害關係人創造包括永續發展、營收獲利等全方位的綜合績效。

▼林之晨喊出兩大一中的口號。

▲▼ 。（圖／台灣大哥大提供）

總營收、電信營收、EBITDA、營業利益、稅後淨利 5大財務指標領先業界
台灣大哥大5G、電商、家用寬頻三大成長引擎持續推進，加上合併台灣之星的挹注，2024年第一季合併EBITDA年增22%，優於年初所公告之全年業績展望，獲利動能強勁。總營收年增52.6億，合併營業利益年增9%，創下2018年第二季以來新高，稅後淨利年成長9.3%，成長金額居業界第一。電信本業表現亮眼，4G續約5G的用戶平均月租費增加46%， 2024年第一季電信服務營收年增25%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，受惠於網路整併進度超前，加上規模經濟效益顯現，使獲利成長動能強勁。台灣大哥大今年1至5月的電信營業利益超過50億元，遠高於去年的44億元，這說明整併後的經濟效益顯著，即使考慮到原台灣之星的虧損也沒有拖累業績，反而增強整體的盈利能力。綜合計算，擬致性電信營業利益增加了近60%，展現出台灣大哥大在併購台灣之星後的積極成效，帶動各項財務指標領先業界。張家麒強調，待今年年底網路整併完成，綜效將全面反映在獲利表現上，預計2025年獲利將加速成長，持續發揮集團優勢與合併綜效，使自由現金流量持續增長，放大股東價值。

極速黃金高頻搭配關鍵雙低頻 兩網整併進度超前4個月
 台灣大哥大在5G 3.5GHz頻段持有100MHz，擁有最大頻寬5G黃金頻段，並以先進的5G載波聚合(NR CA)技術，串聯不同頻段超過15,000座基地台，讓用戶享個人最大頻寬，搭配700MHz + 900MHz關鍵雙低頻，提供高速率、廣涵蓋的網路服務。台灣大哥大技術長兼法規長揭朝華表示，規劃今年11月底前完成9,300座基地台整合作業。工程執行期間，透過事前完整的工程規劃，完善之介面整合，智能組態的預配置，精實的物料管控，減少整併過程中造成之服務影響，得利於有效的工程管控，全力加速兩網整合作業，進度大幅超前4個月，已完成252個行政區的基地台整併，也因進度超越原先規劃，2025年因此提前實現整併效益之最大化。為提供雙網用戶無差異化網路品質，體驗更好的網路服務，台灣大哥大利用智慧化分析及優化網路品質，提升30%網路涵蓋，原台灣之星用戶4G、5G速率分別提升近30%及70%。

獨門方案推升5G用戶數年增逾7成 第一季行動服務營收年增27%
 台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，透過 「King of Mobile 計畫」、「OP響樂生活」、「好速成双」、「mo幣多」4大獨門策略，提供台灣大哥大在合併台灣之星之後近千萬用戶更多元選擇，虛實五大通路全力滿足用戶需求，提升用戶滿意度的同時並積極處理合併後數萬呆滯與屆期退租戶，至今退租率已回復至合併案前水準，整體營運穩健加速，帶動2024第一季行動服務營收年增達27%，拉高ARPU的同時，使退租率維持低檔，長期來看營運績效健康可期。

關鍵字： 台灣大哥大遠傳中華電信

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