Apple財報露餡　郭明錤：AI對iPhone銷售無太大幫助

▲美國蘋果公司財報揭露後，分析師對AI挹注iPhone銷售持保留態度。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果公司（Apple）最新一季財報出爐，擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風證券分析師郭明錤在個人「X」平台上援引最新資料試算發現，AI對iPhone銷售無太大幫助。

郭明錤指出，Apple最新財報顯示，2024年第4季美國佔全球iPhone出貨比重達31.8%、日本則為7.2%，兩地佔比皆較2023年第4季略微成長，但從最新產業調查發現，全球2024年第4季iPhone 16出貨量來到6600萬部，較iPhone 15系列在2023年第4季出貨量6800萬部少了200萬部。

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其中，美國於2024年第4季銷售iPhone 16估達2100萬部，比前一代略微衰退2.3%；但未採用AI功能的日本iPhone銷量卻來到470萬部，較前一代年增6.8%。

郭明錤認為，iPhone的營收因產品組合持續改善而抵消出貨量下滑，但此策略的有效性已在倒數計時，整體iPhone 4Q24出貨量衰退約5.8%，但iPhone營收僅在4Q24衰退0.8% YoY，原因在於iPhone在4Q24的產品出貨組合又更進一步改善。

以新機型Pro系列佔總體出貨量而言，從4Q23的54%顯著提升到61%。此外，購買Pro系列的用戶，有很高的機率都會加價買更高儲存空間的版本，因此Pro系列對平均單價的貢獻非常顯著。不是每家公司都能執行用提高單價抵銷出貨下滑以維持營收的策略，條件是必須擁有強大的品牌力。

不過，Pro機型佔比不可能無止盡的提高，Q1 2025財報中的iPhone的營收開始衰退就是個警訊。若Apple不調整iPhone產品與銷售策略，照此趨勢，2026年就會見到iPhone營收出現中個位數的YoY衰退。