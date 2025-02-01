川普關稅箭在弦上　黃金首度突破2800美元大關

▲圖為台銀總行展示瑞士銀行1公斤重的黃金條塊。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普揚言對中國、墨西哥、加拿大等地加徵關稅，國際貿易不確定性增加，國際金價應聲走揚，黃金交易市場周五盤（台北時間2月1日）首次突破2800美元大關，分析師預期投資人在「怕川普出手」的心理下持續推升避險買盤，將再進一步帶動金價走勢。

《Barron'S》、《路透社》等外媒報導，黃金去年上漲了 27%，甚至超過了標準普爾 500 指數，但美股走弱金價持續走揚，周五紐約盤現貨黃金上漲0.3%，至每盎司2801.29美元，盤中曾觸及2817.23美元的紀錄高位。美國黃金期貨盤雖然收低0.4%，報每盎司2835美元，但報價仍較現貨金更高。

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投資公司 WisdomTree 的數據顯示，近期美國期貨價格較倫敦現貨價格溢價超過每盎司28美元，這是新冠疫情時代市場混亂以來的最大溢價。

WisdomTree 數據指出，Comex 黃金庫存也在穩步增加，從10 月的不到1700萬金衡盎司增加到本月的超過2300萬盎司，這是投資者在美國儲備黃金的另一個跡象。

川普稍早宣布，2月1日起將對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品則加徵10%關稅。