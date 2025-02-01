快訊／大樂透2連槓「下期飆1.6億」！初四22人獨得百萬大紅包

▲大樂透1日未送出，下期（2日）頭獎上看1.6億。（示意圖／記者鄒鎮宇攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

大樂透本期（1日）頭獎未開出，邁入2連摃，下期（2日）預估銷售2.3億元，頭獎金額預估上看1.6億元。春節加碼100萬大紅包、10萬小紅包部分，分別送出28組、45組，其中有22人獨自抱走百萬、39人獨得10萬元。

台彩晚間開出114000015期大樂透，獎號由小到大依序為02、09、10、18、39、40，特別號08。

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百萬大紅包的中獎號碼為01、02、13、16、19、23、33、36、49，春節小紅包的中獎號碼為31。

台彩1日派彩結果顯示，大樂透頭獎無人中獎，春節大紅包送出28組，其中22組1注獨得百萬獎金，其餘6組由2注均分，每注各得50萬元，總計51注中獎，；春節小紅包送出45組，其中39組為1注獨得10萬元獎金、6組由2注均分，每注各得5萬元，合計中獎注數為51注。

大樂透春節加碼活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為202組，剩餘278組，累積開出小紅包組數為344組，剩餘456組，次期（2日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項，詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。