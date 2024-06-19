中鋼連47年獲利「營利率還排亞洲第三」　估今年營運續優於去年

▲中鋼總經理王錫欽獲所有董事推舉代理董事長職務。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／高雄報導

中鋼（2002）19日舉行股東常會，由代理董事長的總經理王錫欽主持。展望營運，王錫欽指出，儘管面對通膨、地緣政治等多重負面影響，但中鋼仍守住自1977年以來，持續47年獲利，目前看來今年下半年將比上半年好，且今年優於去年，在未來整個策略發展部分，中鋼也會落實如智慧創新、綠能減碳、價值共創等轉型工作。

回顧過去一年，王錫欽表示，受到高通膨、高利息、高庫存、地緣政治高風險，以及中國生產過剩、低價傾銷等多重因素的疊加影響，使得全球經濟成長遲緩，台灣的GDP僅1.31%，鋼鐵需求大幅萎縮，依世界鋼鐵協會統計，全球用鋼需求減少1.1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「中鋼營運也面臨價量雙跌的困境。」王錫欽說，在全體同仁的努力下，中鋼2023全年合併營收3,633億元，稅前淨利45.9億元，其中第四季營業利益率在亞洲一級鋼廠排名第三，息稅折舊攤銷前盈餘（EBITA）更是排名第二，僅次於日本製鐵。

▲中鋼舉行股東常會，由代理董事長的總經理王錫欽主持。（圖／記者楊絡懸攝）

展望今年，王錫欽表示，負面因素影響已逐漸鈍化，行政院主計總處公布台灣今年第一季經濟成長率為6.51%，為近三年單季最佳表現；經濟合作暨發展組織（OECD）也發布今年全球經濟成長率將達3.1%，歐洲央行於6月6日已率先啟動降息，預期美國聯準會（Fed）將會跟進，全球經濟溫和復甦態勢已定。世界鋼鐵協會預測今年全球鋼鐵需求將增加1.7%達到17.93億公噸，回到成長的軌跡。

面對未來挑戰，王錫欽說，中鋼有「雙軸、三轉」策略，將持續貫徹高值化精緻鋼廠及發展綠能產業的經營發展「雙主軸」，並全面推動數位、低碳、供應鏈「三個轉型」；尤其面對碳定價、碳關稅、碳中和，中鋼將朝著「做強不做大」的方向，努力打造專、精、強的核心能力，培植差異化的競爭優勢，以創造更高的價值與獲利，「下游好，客戶好，中鋼會更好！」

中鋼前董事長翁朝棟已於5月18日卸任，依據《公司法》第208條第3項規定，王錫欽獲所有中鋼董事推舉代理董事長職務。