台灣經貿網前進美國戶外用品展　運用OMO整合行銷助拓商機

▲台灣經貿網於美國戶外用品展展出優質戶外用品，吸引買主駐足。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

美國夏季戶外用品零售展(Outdoor Retailer 2024)」於美國時間本月17日至19日在美國鹽湖城鹽宮會議中心展出，台灣經貿網為協助會員企業贏得北美地區龐大的戶外用品商機，集結紡織及眼鏡等優質產品參展，運用虛實整合概念，展前數位行銷導流商機，擴大參展效益。

今年有來自海外澳洲、丹麥、德國、義大利、加拿大、瑞士、俄羅斯、西班牙、哥倫比亞與台灣等國家的廠商參展，展期3天，預估將吸引超過1萬名參觀人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣經貿網指出，美國戶外運動風氣興盛，每年的消費額逾1.1兆美元，此次徵集26家會員廠商共計52件展品。因近年ESG永續發展意識提高，具有環保意識的商品深受海外買主青睞。

台灣經貿網會員珀興企業公司的永續咖啡紗襪，即是將咖啡渣製成咖啡紗，可以減少垃圾填埋量，節省石油等資源；醫創達公司的智慧保暖夾克，融合先進科技與時尚，採用智能溫控系統，可根據需求調整溫度，智能保持舒適溫暖，為戶外活動的理想選擇。

京圜公司的蒂巴蕾石墨烯氧化鋅抑菌消臭襪、冰酷手肘加強防曬袖套，採用創新科技和優質材質製成，提供舒適、健康和時尚的穿戴體驗。本次也展出多款高功能的運動眼鏡、護具、運動毛巾、運動襪等，成功吸引買主詢問。

美國B商具有自己專屬的設計師設計眼鏡產品，積極尋求台灣代工廠商，期待透過本展，找到台灣經貿網製造運動眼鏡的廠商；知名戶外運動保暖用品R商，與大型運動用品品牌合作，希望透過台灣經貿網找到新的合作對象。

美國T商現場參觀台灣經貿網展位，了解台灣廠商製造織襪實力，於現場提出滑雪板用的大型襪套採購需求。無法立即在現場找到所需產品的買主，也在現場瀏覽或搜尋台灣經貿網企業網頁，找到所需產品。

台灣經貿網已於展前預先設立「織襪3D虛擬館」及「眼鏡3D虛擬展館」，並將參展會員廠商產品上架，做OMO線上線下客群相互導流。3D虛擬館展示超過300件織襪、眼鏡、毛巾、機能服飾產品，讓買主於線上身歷其境體驗臺灣商品魅力。企業可全年度運用虛擬展館行銷產品，海外商機不斷線。

台灣經貿網(https://www.taiwantrade.com)是經濟部國際貿易署委託外貿協會營運的B2B貿易總入口網站，歡迎有意拓展海外市場的企業多加運用，了解更多詳情可洽台灣經貿網免付費客服專線：0800-506-088。