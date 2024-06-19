2024「Go Green With Taiwan」全球徵案　2萬美元獎金三名

▲左起貿協秘書長王熙蒙、貿協董事長黃志芳、貿易署署長江文若、榮譽大使施振榮攜手宣布活動啟動。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

為與國際各界共同打造一個綠色且繁榮的未來，並向世界展示台灣實現綠色永續的決心與實力，「Go Green with Taiwan」全球徵案活動於今(19)日正式啟動，前三名提案各可獲得獎金兩萬美元。外貿協會董事長黃志芳指出，面對極端氣候的反撲，如何永續發展已是全球共識，活動是台灣產業向國際夥伴遞送的邀請函，探討如何攜手台灣帶動經濟與環境的永續轉型。

經濟部國際貿易署署長江文若指出，台灣綠色產業非常有能量、有競爭力，希望透過這項活動讓國外產業更認識台灣，歡迎全世界法人組織、學校團體等參加競賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃志芳、江文若、活動榮譽大使宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮、多家台灣永續綠能企業及產協代表、外國駐台使節等一同宣布活動開跑，廣邀全球提案人發揮創意，結合台灣永續綠色產品及解決方案踴躍提案，促進台灣永續綠色產業與國際合作，一同為全球永續發展盡心力。

▲活動貴賓、駐台使節、獻花小朋友等大合照。（圖／記者張佩芬攝）

活動特別邀請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮擔任「Go Green with Taiwan」全球徵案的活動榮譽大使，象徵台灣的創新科技及綠色產業在國際上具備堅強實力，共同推動台灣永續綠能企業與國際接軌，幫助世界實踐淨零碳排、綠色轉型。

記者會充滿「綠意」巧思，特別選於位於台灣最具代表性地標、全球最高健康綠建築「台北101」的五面沉浸體驗展演空間「?融域」舉行，設置無紙化電子簽到牆，並運用裸視3D環景動畫展現台灣循環經濟、低碳運輸、創儲能、環保設備等綠色產業的創新能量，減少活動裝潢及廢棄物對環境的影響，並提供環保餐具、公平貿易飲品供賓客享用，徹底實踐環保永續及節能減碳精神，期盼讓世界看見台灣在永續綠能產業的領導地位及發展潛力，共同實現環境永續和經濟永續目標。

「Go Green with Taiwan」全球徵案活動由經濟部國際貿易署委由中華民國對外貿易發展協會辦理，即日起至2024年8月31日開放提案報名，歡迎各國提案人士踴躍參與提案，與台灣一同攜手，為全球打造綠色、永續的未來！徵案相關流程及訊息可至活動報名官網瀏覽：gogreen.taiwanexcellence.org。