快訊／台積電跌20元至1665　台股下挫逾160點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股8 日漲跌互見，台股今（9）日以上漲9.9點、30370.45點開出，指數隨即翻黑下跌逾160點，指數跌破30200點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1665元，跌幅1.19％；鴻海（2317）上漲0.5元至230元；聯發科（2454）上漲10元至1455元；廣達（2382）上漲5元來到278元；長榮（2603）上漲1.5元至195元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲270.03點或0.55％，收在49266.11點；標準普爾500指數上漲0.53點或0.01％，收6921.46點；那斯達克指數下跌104.26點或0.44％，收在23480.02點；費城半導體指數下跌138.77點或1.83％，收7436.1點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49266.11 ▲270.03 ▲0.55% S&P500 6921.46 ▲0.53 ▲0.01% NASDAQ 23480.02 ▼104.26 ▼0.44% 費城半導體指數 7436.1 ▼138.77 ▼1.83%

資料來源：證交所