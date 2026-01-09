快訊／台積電跌20元至1665　台股下挫逾160點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股8 日漲跌互見，台股今（9）日以上漲9.9點、30370.45點開出，指數隨即翻黑下跌逾160點，指數跌破30200點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1665元，跌幅1.19％；鴻海（2317）上漲0.5元至230元；聯發科（2454）上漲10元至1455元；廣達（2382）上漲5元來到278元；長榮（2603）上漲1.5元至195元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲270.03點或0.55％，收在49266.11點；標準普爾500指數上漲0.53點或0.01％，收6921.46點；那斯達克指數下跌104.26點或0.44％，收在23480.02點；費城半導體指數下跌138.77點或1.83％，收7436.1點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49266.11
|▲270.03
|▲0.55%
|S&P500
|6921.46
|▲0.53
|▲0.01%
|NASDAQ
|23480.02
|▼104.26
|▼0.44%
|費城半導體指數
|7436.1
|▼138.77
|▼1.83%
資料來源：證交所
