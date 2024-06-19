賣地+資產「3000萬All in台積電」曬對帳單嗨喊：等年底賺8位數

▲原PO相信台積電，資產全All in。（示意圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電一路暴漲，今（19）盤中創984元天價，以981元作收，漲38元或4.03％，就有網友表示，之前投了1000萬買台積電，已經賺了400萬，今年5月定存300萬元到期，加碼買了4張，最近還打算把地賣了，1700萬All in台積電，期望年底可以賺到8位數，「絕對不是台積電對貴，永遠只有你沒錢」。

有網友在PTT發文，「90%的人是因為台積電貴就不買，但是，最便宜台積電只有台灣有」，他分享自己的投資路程，之前投了1000萬買台積電，現在已經賺400萬元，5月20日定存300萬到期，也全部拿去台積電，「866元3張，827元1張」，那時天天漲2%，但他心態穩住，「現在賺45萬，就一個月而已」。

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他透露，明天賣地款1700萬元到手，也全丟進台積電，前前後後共砸了3千萬元，「就賺這波啦，沒買輝達買GG，一樣噴到1281（元），台積電，無腦多，年底讓我賺8位數，不超過吧」。原PO建議，解活定存＋滿倉＋質押＋信貸＋房貸，「有多少衝進去多少」。

貼文曝光，網友驚呼，「贏面很高」、「op大，就理財高手」、「恭喜，又要賺爛了」、「6字頭買的，現在只懊悔買一張而已」、「你會贏，但有一個前提，就是你要抱得住，沒這麼快」、「讚，這樣不知道怎麼輸」、「恭喜，先預祝你賺爛，讚啦」、「有單給推」、「賺爛了，破千是基本底」、「真的會贏」、「我也是年初賣房買台積電」。