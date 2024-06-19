長榮航關注兒童早療計畫　捐贈300萬元車輛助慢飛家庭

▲長榮航捐贈1台幼兒交通車、1台早療服務車以及4台機車給家扶基金會及伊甸基金會。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，去年正式啟動「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，今年更進一步擴大舉辦，今日宣布捐贈一台幼兒交通車、一台早療服務車以及四台機車給家扶及伊甸基金會，捐贈金額達300萬元，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各個角落，服務需要接受早期療育的孩子。

長榮航總經理孫嘉明表示，很敬佩家扶基金會、伊甸基金會持續為慢飛天使付出，在台灣及離島地區努力推動早療觀念與服務，相信企業的協助能夠使他們在推動的過程更順暢，因此長榮航也以實際行動支持，捐贈早療服務迫切需求的交通工具，讓身在第一線服務的社工能夠有更充裕的資源，服務台灣、離島等地的慢飛天使，很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公司舉辦的公益活動，與公司齊心攜手為兒童健康與福祉而努力。

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家扶基金會執行長周大堯指出，近期衛福部公布2023年疑似發展遲緩兒童通報數增加到3.4萬人，較十年前成長8成，因此需求也與日俱增。家扶基金會投入早療服務超過30年，近年更致力於對發展遲緩預防、拓展至偏遠地區、甚至延伸至小學等，為兒少需求提供整合與延續的服務。

伊甸基金會董事長陳宇昭表示，伊甸基金會早療服務開展至今，已邁向30個年頭，看見在偏鄉離島地區早療家庭的需求，相繼在澎湖、小琉球以及馬祖提供服務據點，讓孩子不再因為昂貴的交通成本、不穩定的療育資源，犧牲了長大的機會。

2024年長榮航「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自4月開始在企業內部發起募款活動，更結合長榮航轄下系統公司一起傳達溫暖與愛心；除舉辦早療互動講座，也邀請同仁齊心為慢飛天使募集愛心並進行禮物包裝，對外則以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落及離島，一起關注偏鄉早療的現況，更邀請25組慢飛家庭來到長榮航空園區，參加飛行參訪日活動，為慢飛天使們舉辦一場別開生面的親子活動。

長榮航空長期關懷社會公益，並秉持企業社會責任精神，為民間單位或基金會等相關慈善活動盡一份心力。「讓我伴你飛」是長榮航空由內而外積極倡議兒童早療的實際作為，未來長榮航空也將持續與同仁，用行動陪伴慢飛天使，傳遞溫暖與關懷，更期待拋磚引玉，呼籲社會各界重視發展遲緩孩童的需求。