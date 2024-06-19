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運價夠高達飛月底開亞歐臨時航線　德翔、中聯也擬重啟歐美線

▲德翔海運在2021到2024年共有20艘新造船與9艘現成船交船。(圖／德翔提供)

▲德翔海運新造船陸續交船中，擬開出歐美臨時航線搶攻高運價商機也滿足客戶需求。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場歐美線運價已是成本價近四倍，船公司陸續開出歐美新航線、臨時航線或加班船，達飛航運已決定在使用7艘7千箱（20呎櫃）左右的中型貨櫃船開闢一條全新的亞歐航線，服務期限為6月30日-9月初，提供每兩周一班服務，疫情期間曾經加入歐美線的我國德翔海運與上海中聯航運也告訴客戶已在研究，近期內就有可能開出歐美臨時航線。

已經決定開出美西新航線的包括中遠海運、新加坡SeaLead，地中海航運則是恢復一條亞洲-美西的MUSTANG航線，另外韓新遠洋、長榮、萬海、日本海洋網聯船務等也都有派出加班船，不過攬貨公司指出，有些加班船是以中小型船航行，主要用來用運送長約直客積壓的貨載。

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達飛亞歐臨時新航線從亞洲出發，前往北歐的勒阿弗爾和安特衛普，以及地中海的濱海福斯和馬爾他等港，第一個班次定於6月30日從中國鹽田港出發，首航由一艘6350箱，名為APL Oregon的船舶執行。

達飛表示，部署這條臨時航線的初衷是為了滿足亞洲、北歐和地中海之間“突然增長的需求”。採取的這一特殊措施將在旺季開始時將高需求航線的可用運力提高25%，有助於緩解海上運輸缺艙現象。不過達飛台灣公司達飛通運表示，該航線彎靠港口不包括台灣。

與此同時，總部位於新加坡的SeaLead本月16日開出中國、韓國與美西長堤港快速直達航線，命名為AWC，初步計劃投入5艘船舶，從中國南沙起航的周班服務，首航船舶可載貨1809箱，重現疫情期間小船跑長航線的現象。

6月1日，樂歌集團旗下的博亞航運BAL也重新啟動了中國-墨西哥快航(CMX)服務，該航線分別掛靠鹽田、青島、拉薩羅·卡德納斯、曼薩尼約、鹽田。該公司也是使用了一艘僅有1809箱運力的Amoureux輪進行首航。

手上有新造船在陸續交船的德翔海運與中聯航運，也都傳出準備重啟歐美臨時航線，兩公司都有建造中大型貨櫃船，這次或許用不是小型貨櫃船。

關鍵字： 運價夠高達飛開亞歐臨時航線德翔中聯擬重啟歐美線

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