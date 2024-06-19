HTC U24 Pro上市！　為全球首款支援AI、VR、AR智慧手機

▲HTC U24 Pro上市。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

智慧型手機大廠HTC自6月12日宣布推出新一代U系列HTC U24 pro，於當日即開放預購。19日起全台經銷通路陸續到貨，於經銷門市搶先預購的民眾可優先於指定門市取貨。為慶祝這款全球首支同時支援AI、VR、AR應用的智慧型手機到貨開賣，HTC今日於地標網通、米可手機館及傑升通訊指定門市舉辦首賣活動，現場購機者可以99元加購「一年保固延長」的專屬優惠。此外，指定經銷門市也同步祭出多重專屬加碼購機好禮，HTC U24 pro熱鬧登場，吸引眾多消費者前來體驗。

HTC U24 pro承自HTC U23 pro 廣受好評的基礎上持續進化，致力於打造全方位最符合消費者需求的實用創新機款，並透過AI將拍照等核心功能再提升。為帶給消費者更驚豔沉浸的體驗，HTC U24 pro從螢幕、握感、影音娛樂，以及攝錄等功能上皆全面升級。

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HTC U24 pro為HTC首支搭載沉浸式3D曲面6.8吋超大螢幕，採用輕量一體感機身設計，雙側結合獨家黃金導角，帶來絕佳舒適握感，並解決了3D玻璃手機易脫手的問題。外觀設計上採用了熱壓技術來打造高強度背蓋機身，加上微奈米級光刻技術，使板材自然折射，呈現光柵視覺效果，推出充滿沉浸想像及未來感的「太空藍」，以及帶給人們一種平靜、輕盈，柔和奶油淡金「暮光白」兩款配色，完美展現個人風格。

HTC U24 pro 配備強大實用的3+1鏡頭組合，主鏡頭、望遠及前置鏡頭均搭載5000萬高解析畫素，感光元件大幅提升，在各種光源環境下都能輕鬆拍出豐富細節。相較前一代，HTC U24 pro在極暗環境下照片進光量提升最高達130%，夜拍效果更佳。

▲民眾搶先購買HTC U24 Pro。（圖／記者高兆麟攝）



HTC U24 pro所搭載的AI相機功能，帶來更多與朋友一同玩拍有趣的拍照互動體驗，包括自動合成最佳合影的AI最佳合拍 ; 趣味十足的AI手勢動圖拍照，比個讚或愛心，增添拍照趣味 ; 以及AI 夜拍人像修復，讓低光環境下拍攝的模糊自拍照片變清晰，NG照如同重獲新生。

HTC U24 pro在效能上亦大幅提升，採用新一代高通驍龍Snapdragon 7 Gen 3行動平台，提供卓越的CPU與GPU性能、增強的AI 功能，以及更加省電長效的電池效率。此外，配備支援 60W 快充組、無線充電與反向充電功能，讓外工作或旅遊，HTC U24 pro 可隨時作為行動電源，貼心滿足各種需求。

HTC U24 pro 具備 IP67 防水防塵等級、配備實用的 3.5mm 耳機孔及具有更高的抗刮擦性及耐衝擊性的 Gorilla Glass 玻璃螢幕，同時支援螢幕下指紋辨識快速解鎖功能。內建 4,600 mAh 大容量電池，輔以絕佳的節能效率，確保使用者擁有無後顧之憂的強大續航力。

HTC U24 pro還可適配 VIVE XR Elite，到 VIVERSE 探索無限時空；更可使用 HTC U24 pro 手機投影，享用個人300吋超大巨幕廳。隨著XR技術的不斷進步，人們在虛擬世界中進行的各項娛樂活動也更加豐富多元，如舞蹈、運動訓練和互動遊戲。VIVERSE亦推出最新AI動作捕捉功能－Beta版，透過手機鏡頭進行動作追蹤，虛擬化身跟著舞動，讓社交互動與溝通更添趣味。

HTC U24 Pro提供12GB / 256GB和12GB / 512GB兩種版本，以及太空藍與暮光白兩種顏色，建議售價分別為新台幣18,990元和20,990元。HTC表示，消費者於6月30日前購買HTC U24 pro至官網登錄即可免費獲得「HTC U24 Pro早鳥禮」HTC真無線藍牙耳機II。

HTC表示，今日起，全台187家指定經銷門市陸續開賣。指定經銷門市也推出各項加碼購機好禮： 6 月 30 日前於地標網通門市購機即加送「保護殼」；於米可手機館購機可獲得「精選行動電源」；於傑昇通訊購機加送配件購物金等優惠。

此外，6月18日至7月31日期間，消費者可持任一款舊機至全台地標網通、傑昇通信、米可手機館、帝谷通訊、金馬講數位門市經銷店點參與「舊換新活動」，選購 HTC U24 Pro 除享舊機折扣外，再加碼享有 500元優惠。