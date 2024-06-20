下屬常「報復性請假」怎麼辦？一票見1問題搖頭：坐辦公室都是煎熬

▲員工常常「報復性請假」。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有遇過「報復性請假」的狀況嗎？近日有網友發文表示，他有15名下屬，大多都有家庭和小孩，但因為同事間會「報復性請假」，所以常出現人力吃緊的狀況，有沒有什麼方式能改善這個風氣呢？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「如何管制下屬狂請假」為標題發文，提到他在某公司擔任主管，並有15名下屬。這些下屬中，大多是女性且有家庭和小孩，但因同事身體比較虛弱、要照顧小孩，或是職場角力因素，常常「報復性請假」，不論是病假、事假還是生理假都會請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，因為這樣的關係，所以他們常會有人力吃緊的狀況，而乖乖上班的同事則非常疲憊。他強調自己知道勞基法有規定請假天數，他們也都會支付應該給的薪水，但是當下屬不太在乎錢，身為主管的他只能道德勸說嗎？有方法改善這種狀況嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「為什麼不可以請假？又沒超過額度」、「人力吃緊應該是要徵人才對吧？而不是限制請假」、「上比較多班的人，找個理由多發獎金，常請假造成別人困擾的，少拿點獎金，這樣蠻公平的」、「考績啊」、「不知道為什麼總是有人喜歡要求勞工而不是要求公司把人力處理好」、「你也提到這單位大部分都是女生且有小孩，可能願意來這邊的原因就是方便請假吧」。

其中還有不少網友直呼，「光宮鬥這件事就會讓人不想上班，主管就應該中立！也不要為了刷存在感而偏袒某位同事，這當然會讓其他同事不爽在心裡」、「宮鬥很累欸，坐在辦公室都是煎熬」、「裡面看起來問題最大的是宮鬥，通常解決這個，公司會正常一點」、「宮鬥問題比較大，我公司就是這樣，當旁觀者還是會被扯進去」。

根據勞基法規定，勞工若有事情必須親自處理，可請事假，「一年內合計不得超過14日，事假期間不給工資。」病假部分，未住院者一年內合計不得超過30日；住院者，兩年內合計不得超過一年；未住院傷病假與住院傷病假兩年內合計不得超過一年，其中普通傷病假一年內未超過30日部分，工資折半發給。

至於生理假，根據性別工作平等法，「每月得請生理假1日，全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。」薪資方面，「前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給」。