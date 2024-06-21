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台電力拚今年損益兩平　盼政院撥補千億順利入袋

▲▼台電股東會。（圖／公司提供）

▲台電股東會。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台電今（21）日舉辦2024年度股東常會，向股東說明台電近年除肩負穩定供電使命，也在國際燃料價格漲勢下協助國家穩定物價、照顧民生及減緩產業衝擊。面對財務虧損挑戰，台電指出，為維持電業財務永續經營，保障民眾用電權益與社會經濟發展，將積極爭取政府撥補1000億元，同時強化台電財務營運，力拚今年損益兩平。

台電2024年股東常會今日登場，由台電董事長曾文生主持，並由總經理王耀庭向股東說明2023年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行及今年增資私募普通股情形，並針對去年度財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。

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台電指出，今年股東臨時會通過增資1001億元私募案，採私募普通股方式由經濟部認足，實收資本額提高至5800億元，私募股款已於5月收足，用以投入電源開發、電網強韌等穩定供電建設。

台電說明，烏俄戰爭造成國際燃料價格大漲，導致台電前兩年燃料支出均高達6,000億元以上。去年台電收入總額8015億元、支出1兆元，稅前淨損1985億元，加計所得稅費用14億元後，稅後淨損為1999億元；至去年底累積虧損3826億元。

台電表示，電業財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，將積極爭取政府撥補1000億元，而這1000億元實為補貼全民，因過去電價調整，為穩定物價及照顧民生、弱勢與衰退產業進行電費補貼。

此外，台電亦將透過燃料採購策略精進、轉投資、資產重估及今年電價調整收入等多元方式，強化財務營運績效，力拚今年達成「損益兩平」目標，中止連兩年虧損情況，亦有助於台電持續投資電力建設，強韌電網、穩定供電。

而對於今年供電情況，經濟部也要求台電，針對今年下半年逐月盤點，雖有部分機組陸續除役，但民營豐德電廠3號機、大潭電廠9號機、興達電廠新1機及大潭7號機等生力軍亦將陸續上線，確保全年供電無虞。

關鍵字： 台電股東常會財務營運穩定供電增資

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