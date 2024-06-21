輝達要買百億度電！「綠電三巨頭」亮大紅柱　雲豹能源連拉兩根漲停

▲雲豹能源旗下全台最大漁電共生場域。（圖／雲豹能源提供）

記者楊絡懸／台北報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）準備要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，正在與國內能源業者洽詢綠電採購。市場消息一出，「綠電三巨頭」21日各漲出K線大紅柱，雲豹能源（6869）亮燈漲停板，泓德能源（6873）及森崴能源（6806）盤中也漲逾5%。

輝達來台設廠，屆時將釋出上百億度綠電採購商機，據了解，輝達目前正向國內前3大再生能源供應商洽詢採購事宜，甚至已與雲豹能源接觸。雲豹能源發言人張建偉證實此事，雲豹正積極爭取綠電採購商機。

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張建偉表示，輝達提出的綠電需求量相當驚人，就算台灣所有綠電廠都把電賣給輝達，都不夠用，更不用說其他高科技企業也要達成淨零碳排的目標，綠電供不應求，形成賣方市場，因此需加速綠電開發。

雲豹能源是目前全台灣最大的綠電供應商，張建偉透露，輝達已和雲豹能源接觸採購綠電，雲豹不會缺席，但額度及相關細節不便對外說明。

市場解讀，輝達選擇在台灣設置超級電腦運算中心，關鍵就在於台灣電力比其他國家能源更具有競爭力，不過綠電到底夠不夠用、乾淨能源能否安全又穩定，一直是業界最擔心的議題。

雲豹能源6月19日自創新板改列一般板上市，成為全台首例，短短時間內，從興櫃、創新板，走到一般板上市。6月20日股價強彈直奔漲停鎖死，6月21日再亮出漲停燈，備受市場期待。

雲豹能源2023年全年度合併營收67.84億元，年增7.66%；淨利10.16億元，年成長116%。營收及淨利均寫歷史新高，每股淨利（EPS）8.77元也破高，相當亮眼。