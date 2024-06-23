奧客用餐拒付800元「10年前不是這個價」！店員神邏輯1句　全場讚

▲客人拒絕支付新價格，強調「我是老顧客」。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名餐廳員工分享「奧客」的經驗，一對母女用餐金額為800元，但當客人付款時卻質疑，「怎麼會是800元？我之前吃不是這個價格的」，客人更強調自己是「老顧客」，拒絕付款。原PO則說，「您如果願意把您家房子也用10年前的價格賣我，這頓的差價我私下幫您出」，客人一氣之下選擇報警。

該名餐廳員工在Threads發文，「每日一則奇葩客人」，客人結帳時聽到金額800元，質疑「怎麼會800元？我之前吃不是這個價格的」，原PO解釋，價格都是按照菜單來收費的，但客人不接受，強調自己是「老顧客」，因為移民去美國有幾年不在台灣。

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客人不滿意餐廳價格調漲，「我10幾年前就在你們家吃飯了！最近才回來看看，特意帶女兒再來光顧你們！太扯了吧？我以前吃根本不用800！」員工解釋，過去10多年的時間裡，由於通貨膨脹，價格自然會上漲，但客人卻堅持「只付以前吃的價格」。

對此，員工反擊，「這樣好了，您如果願意把您家房子也用10年前的價格賣我，這頓的差價我私下幫您出。您看怎麼樣？」讓婦人非常不滿，於是報警處理。原PO也透露後續，「最後結果是警察來了，也是只能告訴這位母親她的確要按帳單付錢，結果她還是付了，我實在不懂這波操作」。

貼文曝光，網友紛紛搖頭，「報警還是得付錢吧！多了些程序與時間，果然美國回來的真的有美國時間慢慢耗」、「美國回來的應該會記得要多加小費」、「移民美國付不起800台幣？難民吧」。