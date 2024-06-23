00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

▲台北股市大漲示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

獲封為「巨嬰」的元大台灣價值高息（00940）近期股價創高、規模衝破1900億元大關，但投資人獲利了結心態尚未扭轉，據集保統計揭露資訊顯示，至6月21日止，前5大台股ETF中僅00940單周跳車人數超過6471人縮水最多，不過，00940股東人數雖降至96.98萬，但仍位居第3強，僅次於「國民ETF」國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10大台股ETF人數變化，可點圖放大。（資料來源：集保結算／製表：ETtoday新聞雲）

00940換股後淨值走揚，股價貼近淨值表現也跟著拉升，不過隨著股價走揚，近5周股東人數卻持續向下縮減，法人指出，00940於4月1日掛牌後長期處於破發狀態，加上有投資人借錢進場，股價回溫之後解套賣壓自然迫不及待出籠。

尤其是00940於6月13日回到發行價後，單周大減1.34萬受益人最明顯；6月20日盤中更掛出10.39元、4月1日掛牌以來新高，這一周受益人持續縮水6471人至96萬3391人，若與發行公司元大投信揭露5月31日00940受益人數101萬1884人相較，6月以來已減少4萬8493人。

00940至6月21日為止，每股淨值為10.33元、基金規模為1901.17億元，其中規模已較成立時大增近150億元。

