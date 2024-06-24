大洗牌！台積電、鴻海奪零股交易冠亞軍　00919排老三

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

被視為「小資族風向球」的零股交易上周出現變化，台積電（2330）、鴻海（2317）在股價創高之下重新成為排行榜冠亞軍，遙遙領先群益台灣精選高息（00919）的582萬7350股，顯見現股衝高之下小資族進場策略也變心。

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▲上周零股交易排行，可點圖放大。（資料來源：證交所、製表：ETtoday新聞雲）

依證交所公告資訊統計，台積電上周盤中、盤後合計零股交易股數超過1100萬股、鴻海則來到905萬股，雙雙佔據零股交易榜的前兩名。

00919、復華台灣科技優息（00929）與「國民ETF」國泰永續高股息（00878）3檔ETF雖然單周零股交易數量都在500萬股以上，但與台積電與鴻海大量吸引小資族搶進的氣勢相較，仍有不小差距。

法人指出，台積電現股上周多次刷新紀錄，最高價來到984元，加上近期市場期待衝破千元大關，吸引小資族搶進，不但單周零股交易股數達1100萬股，台積電持股未達1張的投資人也衝破80萬戶，5個營業日增加2萬9722人；台積電也因散戶投資人搶進，總股東人數來到119萬8592人。

另外，鴻海在蘋概股與AI題材加持下近期股價也很活躍，上周最高來到217.5元，刷17年新高，小資族為了搶上車持續從零股交易市場下手，單周零股交易股數因此衝破905萬股，鴻海上周未達一張以下零股持有人數來到24萬7907人，單周增加6482人。

