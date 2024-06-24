高價股慘跌 信驊持有一張就賠22.5萬元

高價股今日傷勢慘重，其中股王信驊（5274）今日終場下跌4.53%，重挫225元，收在4740元，等於持有一張就賠22.5萬元。

陽明看7月運價仍維持高檔 Q3初客戶需求較去年增加

陽明海運（2609）今（24）日舉行線上法說會，經營團隊指出，目前來看7月運價還是維持高檔，價量7月可以維持，Q3初客戶需求比去年增加，但地緣政治影響還要再觀察。

美媒問重啟核電 經長郭智輝「目前法令沒辦法採用」

經濟部長郭智輝率團前往美國，參加美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），他在接受媒體訪問時談到重啟核電議題，指出因為台灣法令的關係，目前暫時沒辦法使用。

輝達供應AI技術至中東 突破美國封鎖

根據外媒路透社報導，卡達電信商Ooredoo執行長表示，已和NVIDIA簽署一項協議，將在卡達電信集團Ooredoo擁有的五個中東國家的資料中心部署其人工智慧技術。

快訊／大雨轟炸 雙北、新竹4地區淹水警戒

大雨襲台，經濟部水利署今（24）日下午3點30分針對新竹縣、新北市、台北市3縣市共4地區發布淹水警戒，包括台北市萬華區、新北市中和區、永和區與新竹縣尖石鄉都在列。

海空運運價價差收窄 空運運價自海運12倍縮小到6倍左右

貨櫃船運市場運價飆漲，上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)顯示，去年6月21日美西線每大箱(40尺櫃)運價僅有1173美元，今年同日已經達到7175美元，是6.12倍價，數據供應商Rotate在社交平台領英(LinkedIn)上撰文指出，在全球範圍內，目前空運運價約是海運價格的6倍，過去是12到15倍價。

陽明海運看7月運價仍是上升趨勢 後市要一步一步追蹤

陽明海運(2609)今(24)日下午舉辦法說會，公司高階指出，目前貨櫃船運市場變數頗多，只能一個月一個月看，目前看7月運價還是上升趨勢，公司調漲運價沒有喊得很高，都有順利漲足，第一季美國線營收占比達40%，高於歐洲線的32%，是因為美國線運價去年年底就有較明顯回升，歐洲線因船隻繞行好望角艙位供給降低。

台股今年第3慘！指數殺440點收22814點 台積電跌30元收940

台股今（24日）在權值股熄火下開低走低，終場大跌440點，為今年第3大跌點，指數終場來到22813.70點，跌幅1.89％，成交量4992.67億元。台積電（2330）單日跌30元至940元，市值蒸發7780億元。

網銀取得二席智冠董事 強調無意參與公司運營

智冠科技（5478）今日舉行113年股東會，會中進行董事改選。針對選舉結果，網銀國際表示，樂見提名的自然人董事新創專家許毓仁、獨立董事法學教授王志誠分別當選普董與獨董，當選董事未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障所有股東權益。

住友化學全球裁員4000人 南科曝台灣產線調整中

偏光片大廠日商住友化學因大額虧損，除宣布全球裁員4000人，並將關閉台南一條產線，對此南科管理局證實，友化學在台子公司住華科技，確有轉型規劃。