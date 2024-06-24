永慶房產集團全台近1800店　率先與政府攜手防止不動產詐騙！

▲永慶房產集團全台近1800店，響應內政部地政司「地籍異動即時通」政策，共同防止不動產詐騙。

圖、文／永慶房屋提供

為避免消費者寶貴的不動產遭到詐騙，永慶房產集團，今(24)日宣布響應內政部政策，旗下永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產等5品牌全台近1800店共同推廣「地籍異動即時通」，善盡企業社會責任，公私協力一同守護民眾的財產安全。

永慶全台推「地籍異動即時通」 防範不動產詐騙

近年來詐騙頻傳，就連不動產都成為詐騙集團的下手目標，國內不時傳出多起不動產詐騙案。為了保障民眾的財產安全，內政部推出「地籍異動即時通」服務，民眾完成申請後，名下不動產遭申請移轉(過戶)的第一時間，即可接到地政事務所的簡訊和郵件通知，隨時掌握不動產權利異動的資訊，是民眾不動產財產安全的最佳守門員。

以提供消費者「公平的房產交易平台」為己任的永慶房產集團，也攜手內政部地政司，於全台近1800店，共同推廣「地籍異動即時通」服務。即日起，只要透過永慶旗下門店成交的物件，在不動產買賣客戶完成簽約流程後，可一併填寫「地籍異動即時通」服務申請書，地政士協助辦理房屋過戶送件時可併案申辦，民眾不用多花時間跑地所，就能獲得即時通的防護。

▲當民眾名下的不動產遭到申請轉移時，「地籍異動即時通」能在第一時間通知民眾。

永慶善盡企業社會責任 保護民眾財產安全

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，永慶以「先誠實再成交」的服務精神，致力提供消費者安全的不動產交易服務。多年來也善盡企業社會責任，改善不動產交易環境。例如，永慶主動公開成交行情，促成「實價登錄1.0」的立法，以及「實價登錄2.0」的修法。為了保障消費者權益，永慶加盟四品牌經紀人簽署「誠實服務承諾」，帶動台灣加盟房仲服務提升；永慶房屋更是台灣房仲唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌。

▲有社區專家美譽的有巢氏房屋也響應內政部地政司「地籍異動即時通」政策。

葉凌棋總經理也表示，永慶房產集團在2023年永慶全集團就替超過11萬買賣方圓滿成交，若服務的客戶都同步申請「地籍異動即時通」，服務就能很快地推廣出去，相信能協助政府預防不動產詐騙，成功保障民眾的財產安全。

「地籍異動即時通」針對「買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定」等11個不動產常見的產權移轉(過戶)情形，在申請異動的「收件」與「異動完成」時，都會由系統自動通知所有權人，多一道把關機制，若有異常過戶情形，民眾就能及時阻止與防範。民眾也可就近至任一地政事務所臨櫃或自行線上申請。

▲永慶房產集團旗下的永義房屋，也大力支持「地籍異動即時通」服務，守護民眾的不動產安全。

▲民眾透過永慶旗下門店完成交易後，可一併填寫「地籍異動即時通」服務申請書，守護自身財產安全。