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台灣大成為巴黎奧運中華代表團合作夥伴　郭婞淳、楊勇緯等８家族成員熱血獻唱戰歌《Never Give Up》

記者蘇晟彥／綜合報導

2024巴黎奧運將於7月26日盛大展開，台灣大哥大 24 日宣布成為2024巴黎奧運中華代表團合作夥伴，將台灣大哥大出品的《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV，授權予中華奧林匹克委員會(以下簡稱：中華奧會)，作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲。

▼中華奧會主席林鴻道（左）親贈感謝狀予台灣大哥大，由台灣大哥大總經理林之晨（右）代表領取。

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

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《Never Give Up》由勇敢追夢7.0計畫扶植的新銳創作者李洹宇(小忍)，一手包辦詞曲創作與MV拍攝，金曲原民歌王葛西瓦以及台灣大哥大運動家族成員郭婞淳、楊勇緯等8位選手演唱，MV集結34位台灣優秀運動員共同演出，今日首度在2024巴黎奧運中華隊團服發布會上公開發表。《Never Give Up》捕捉奧運選手光輝背後的淚水與汗水，盼透過MV，傳遞永不放棄的精神。台灣大哥大加碼推出「Let’s Gold to Paris! 五大應援活動」，擴大奧援力量，為台灣體育健兒加油。中華奧會主席林鴻道特於中華代表隊團服發布會上，親贈感謝狀予台灣大哥大，由台灣大哥大總經理林之晨代表領取。

台灣大哥大「勇敢追夢」7.0計畫推出《Never Give Up》一曲，由台灣大哥大總經理林之晨擔任出品人，台灣大哥大永續品牌副總暨基金會執行長劉麗惠擔任監製，金曲製作人陳建騏、金鐘導演瞿友寧分別擔任歌曲、MV拍攝的夢想導師，過去一年，專業團隊共同陪伴李洹宇(小忍)，完成創作、錄製以及MV拍攝，加上未來行銷宣傳號召粉絲響應，總計投入近千萬資源。李洹宇(小忍)透過鏡頭，捕捉選手們備戰比賽時的淚水和汗水，向所有努力追求進入奧運殿堂的運動員致敬。該MV即日起上架中華奧會YouTube、台灣大哥大MyVideo，歌曲上架各大國際音樂串流平台。此外，台灣大哥大「勇敢追夢」7.0計畫將於8月推出紀實片《Road to Champions 無懼之路》。這部紀實片由導演李祈悅執導，透過她的視角呈現運動員在取得亮眼成績背後，無數汗水與淚水堆疊而成的歷程。

▼戰歌《Never Give Up》24 日首度在2024巴黎奧運中華隊團服發布會上公開發表。（由左至右：李洹宇導演、台灣大哥大副總劉麗惠、拳擊選手黃筱雯、台灣大哥大總經理林之晨、體操選手丁華恬、柔道選手楊勇緯）

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

林之晨：鼓舞選手能所不能 祝福出戰奧運健兒奪佳績
《Never Give Up》出品人台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大很榮幸與中華奧會合作，讓台灣大哥大扶植的創作者李洹宇(小忍)，所操刀的《Never Give Up》作品，成為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲。《Never Give Up》將運動員的決心與汗水，化作動人音符，與激動人心的歌詞，傳遞無論身處何種逆境，也要永不放棄的精神，展現滿滿熱血能量，不僅為即將出戰巴黎奧運的9位台灣大哥大運動家族選手集氣，更為代表台灣的每一位優秀選手加油，期望大家發揮能所不能的精神，在奧運殿堂為台爭光。台灣大哥大同時也將持續支持創作者勇敢追夢，為台灣影視音產業注入新的活水。

《Never Give Up》製作團隊克服重重挑戰 為中華隊注入正能量
擔任《Never Give Up》監製的台灣大哥大永續品牌副總暨基金會執行長劉麗惠表示，隨著出賽奧運選手名單陸續公布，很開心看到越來越多台灣優秀運動員即將登上奧運殿堂。《Never Give Up》製作過程充滿挑戰，面臨選手培訓期的拍片時程協調、版權取得困難、製作時間緊迫等問題，但團隊們不曾退縮。小忍導演日以繼夜地蒐集素材，足跡遍佈南北各地訓練中心，記錄選手們備戰奧運最後衝刺時刻；陳建騏老師和瞿友寧導演也多次參與討論，為歌曲注入新的靈魂。此外，中華奧會積極協助，聯繫各運動項目的教練團、選手及經紀人，並協調拍攝場地和影片素材的取得。這些努力的結晶，歷經數十次的討論與MV來回修改20多個版本，最終呈現34位選手在MV中振奮人心畫面。我們期待《Never Give Up》能為中華隊注入滿滿的正能量，鼓勵選手在奧運殿堂Open Possible，摘金奪銀為國爭光。

劉執行長分享，本次勇敢追夢7.0計劃，有別於以往，首次同時打造歌曲《Never Give Up》與紀實片《Road to Champions 無懼之路》，分別由李洹宇(小忍)、李祈悅導演操刀，其中，紀實片將於8月推出，透過導演李祈悅的鏡頭，身歷其境地了解運動員在光輝背後，如何克服重重困難，在充滿挑戰但充滿希望的道路，勇敢前行，請大家敬請期待。

▼《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV，授權予中華奧林匹克委員會，作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲。

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

▼《Never Give Up》，由金曲歌手葛西瓦擔任領唱，融入母語RAP詞，並與8位運動員共同合唱。

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

小忍導演：跟著選手把夢做大！邀請民眾一同加油喝采
 作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲的《Never Give Up》由台灣大哥大出品、華研國際音樂發行，由金曲歌手葛西瓦擔任領唱，融入母語RAP詞，並與舉重選手郭婞淳、柔道選手楊勇緯等8位運動員共同合唱，透過磅礡歌聲「Oh~Oh~Oh~勝利就是現在！」，凝聚全民應援的心聲，為運動員加油打氣，陪伴選手勇闖最高運動殿堂。今日首播現場，葛西瓦的渾厚嗓音讓全場如癡如醉，不少運動員與出席貴賓在觀賞MV中選手們努力備戰的身影，深受感動，不禁紅了眼眶。

包辦《Never Give Up》作詞、作曲及MV拍攝製作的導演李洹宇(小忍)表示，就像歌曲名稱及主視覺上的文案Never Give Up On dreaming big. 我們真的把夢做大了。從一個應援曲的發起到正式被奧會收錄，這一年來，就像跑了場馬拉松。這一路接觸了不知道多少的人，感謝一切的緣分與機運。第一次大腳踏入國家訓練中心，雖然有點對不起我孱弱的肌肉與身材，但是看著各個最強代表選手，我也跟著勇敢、壯碩了起來！這幾個月的滾動式調整。我也像選手公布入圍一樣跌宕起伏的期待。四年一次的機會，對一般民眾而言只是一段電視節目，但是對選手來說，就是從兒時就開始追逐、一生一次的夢。《Never Give Up》是我能為選手們送上最大的祝福。我當第一次，也是最後一次傾盡全力與心意在做。On dreaming big. 我們把夢做大了。選手們需要你們的喝采！

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

▼《Never Give Up》製作過程充滿挑戰，過去一年，台灣大哥大團隊共同陪伴李洹宇，完成創作、錄製以及MV拍攝。（左3：台灣大哥大永續品牌副總暨基金會執行長劉麗惠）

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯獻唱　看MV熱血又熱淚盈眶　副歌令人起雞皮疙瘩
 參與歌曲合唱的郭婞淳看完成品真情流露分享，十歲看，覺得很帥，二十歲看，覺得熱血，三十歲看，會熱淚盈眶。這首歌詞簡單，卻唱出運動員在邁向夢想目標的那些自我對話，搭配選手經歷畫面十分觸動人心。一首歌曲能夠讓人觸動就是力量，就像每個階段總有一首歌陪伴自己走過需要陪伴的時光，謝謝這首歌即將陪伴我們邁向奧運殿堂。同樣參與合唱的楊勇緯也大讚MV帥氣、歌也非常好聽，特別是第一段進副歌時就讓人起雞皮疙瘩，選手比賽吶喊聲與畫面的搭配也感受很真實，就像再度回到比賽的當下。楊勇緯說：「這是一首充滿力量的歌曲，給我許多勇氣去面對接下來的奧運挑戰，希望這首歌也能帶給許多正在為生活和夢想努力的人們，堅持下去的力量。」

台灣大哥大9位運動家族選手勇闖2024巴黎奧運
 台灣大哥大自2003年至今，長期以實際行動支持運動選手與體育賽事，扶植運動家族選手達20位，橫跨9個領域，並長期贊助台灣大哥大女子公開賽、臺北馬拉松等國內外運動賽事，助力選手們在國際舞台上發光發熱，提升運動風氣，帶動正向力量。截至6月24日為止已取得出戰2024巴黎奧運之選手包含丁華恬(體操)、林昀儒(桌球)、林郁婷(拳擊)、孫振(霹靂舞)、陳念琴(拳擊)、郭婞淳(舉重)、黃筱雯(拳擊)、楊勇緯(柔道)、鄭怡靜(桌球)，共9位(按筆畫排序)。台灣大哥大將全力支持選手，無後顧之憂的全心投入訓練與比賽，希望拋磚引玉，號召更多人支持台灣體育，未來，將繼續投入資源，深耕運動產業的國際競爭力，落實企業帶動運動風氣的決心。

▼柔道男神楊勇緯表示《Never Give Up》充滿力量，給自己勇氣面對接下來的奧運挑戰。

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

▼參與《Never Give Up》合唱的舉重女神郭婞淳看完成品真情流露分享，看MV熱血又熱淚盈眶。

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

▼桌球選手林昀儒參與合唱《Never Give Up》，將運動員的決心與汗水，化作動人音符，傳遞永不放棄的精神。

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

Let’s Gold to Paris! 五大應援活動 濾鏡舞蹈挑戰抽好禮
 台灣大哥大推出5大應援選手前進奧運活動，包括《Never Give Up》舞蹈濾鏡挑戰、MyMoji App 個人化3D動態應援貼圖及為選手加油AR影片、MySports 9819橫越挑戰、MyVideo選手專區及歐洲漫遊優惠，邀請全台民眾一同支持選手。

第一、Never Give Up舞蹈濾鏡大挑戰：7月12日至8月11日止，將於台灣大哥大FB與IG推出台灣大榮耀Never Give Up舞蹈濾鏡挑戰活動，使用濾鏡參加並在台灣大哥大FB活動頁面回覆影片，或於IG限動發布影片並標註台灣大哥大帳號並回覆活動貼文，即有機會得到手機與momo幣。
第二、用MyMoji換上中華隊隊服: 透過MyMoji App手機自拍AI生成虛擬分身，並換上中華隊隊服，自由選擇奧運精選背景，免費製作個人化應援歌曲AR影片，以及與出賽選手運動項目一起同框於3D動態貼圖，以豐富的個人化數位內容為選手大力應援。
第三、歐洲漫遊奧運應援特惠價：針對計畫前往巴黎為中華隊應援的民眾，台灣大哥大即日起至8月11日推出原號漫遊歐洲優惠，月租用戶漫遊歐洲計量型，限時降價每日34元起，以及7月16日起月租用戶漫遊歐洲計日型每日299元(原價499元)優惠，盡情遊巴黎。
第四、MySports線上運動軌跡前進巴黎：即日起至8月10日，和台灣大哥大一起為中華隊集氣，不限電信別用戶於MySports App中參加指定挑戰，和MySports一起以步行、跑步及騎行等運動累積里程，全體挑戰者共同累積的里程到達從台北到巴黎間的9,819公里時，即為挑戰成功，屆時所有貢獻里程數達標的用戶即有機會得到智慧手錶、momo幣等超過200個獎項。
第五、MyVideo將於7月推出「運動選手看什麼」專區：除了集結運動類影音與台灣大哥大運動家族選手推薦片單，更有台灣大哥大運動家族選手獨家訪談，讓大家對前進奧運的中華健兒有不一樣的認識。

《Never Give Up 2024巴黎奧運中華隊官方應援曲》
完整版MV：https://twm5g.co/qnEj、 MyVideo：https://twm5g.co/K16i
預告片：https://twm5g.co/k2oN
聽歌：https://orcd.co/nevergiveup_twm
台灣大哥大歐洲漫遊優惠：https://twm5g.co/3mCq
MyMoji「換上中華隊隊服為選手加油」：https://twm5g.co/5ECz
MySports 「9819橫越挑戰」：https://twm5g.co/NV6o
MyVideo「運動選手看什麼」：https://twm5g.co/Ruqo
Let’s Gold to Paris舞蹈濾鏡挑戰FB (7/12上線)：https://twm5g.co/iUAQ
Let’s Gold to Paris舞蹈濾鏡挑戰IG (7/12上線)：https://twm5g.co/GqCD

【補充資料：MV出現選手】(按筆畫排序、底線為台灣大哥大運動家族選手)
羽球：王齊麟、李洋、李佳馨、周天成、葉宏蔚、戴資穎。
柔道：連珍羚、楊勇緯
桌球：林昀儒、莊智淵、鄭怡靜
高球：潘政琮。拳擊：甘家葳、吳詩儀、林郁婷陳念琴黃筱雯、賴主恩。
射箭：邱意晴、湯智鈞、雷千瑩。
射擊：吳佳穎、楊昆弼。
游泳：王冠閎。
跆拳道：羅嘉翎。
跳遠：林昱堂。
網球：謝淑薇。
輕艇：吳少璿、 張筑涵。
舉重：郭婞淳。
擊劍：陳奕通。
霹靂舞：孫振
體操：丁華恬、唐嘉鴻

▲▼ 台灣大哥大 。（圖／台灣大哥大）

關鍵字： 巴黎奧運台灣大哥大郭婞淳楊勇緯

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