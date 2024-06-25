證交所三大策略！厚植臺灣資本市場競爭力　強化上市公司全球布局

▲臺灣資本市場及產業的好表現，讓臺灣躍居國際舞台，而臺灣證券交易所也持續為壯大臺灣的市場價值與競爭力提升，提出了3大策略。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

臺股在市場上持續穩步提升，今年以來臺股加權股價指數更是成長近3成，超過了2萬3千點，日均值突破4千億元，臺灣資本市場及產業的好表現，更讓臺灣站上了國際舞台。臺灣證券交易所董事長林修銘提到，「臺灣證券交易所在思考如何掌握當前的一個契機，充分發揮平台功能，促成企業運用資金來拓展全球視野再創價值，並引導企業耕耘投資人的溝通對話，來晉升國際級的企業發展。期盼壯大臺灣市場價值，也全力朝著全球前10大國際證券交易所這個目標邁進。」

▲臺股在市場上穩健發展，今年以來臺股加權股價指數更是成長近3成，超過了2萬3千點，日均值突破4千億元。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

▲臺灣證券交易所在「壯大臺灣資本市場價值，厚植提升國際競爭力」記者會中，具體提出3大策略，包括提升企業價值、引領產業發展及增進企業曝光等重要關鍵。

隨著資本市場邁向新格局，臺灣證券交易所24日舉辦了「壯大臺灣資本市場價值，厚植提升國際競爭力」記者會，具體提出了包括提升企業價值、引領產業發展及增進企業曝光等3大策略。臺灣證券交易所董事長林修銘補充，「第一希望我們的企業在重視企業價值提升外，更重視股東價值的提升，成為一個正向的循環。臺灣證券交易所也會完善提升資訊揭露專區，呼籲企業明訂提升企業價值具體措施，包括運用新興的科技，應用於既有的領域以提升獲利的效能。第二我們希望串接既有的供應鏈優勢，進而再創產業價值，同時希望以雙主板、雙引擎的推動產業多元化發展以外，也將辦理產業連結串接並促成產業合作的方向。第三則希望協助企業深化對話溝通，引導資金的動能，證交所會從企業面跟資金面雙管齊下，鼓勵企業與外界有更好的溝通。」

▲臺灣證券交易所董事長林修銘看好臺灣資本市場與企業發展，力拚邁向全球前10大國際證券交易所邁進。

臺灣證券交易所上市一部組長張雪真，也和大家分享臺灣市場現況與未來的契機發展。張雪真說，「臺灣的ESG發展持續穩步前行，在主管機關以及公司治理永續發展藍圖的政策引導下，上市公司的公司治理持續精進，十多年來的努力讓我們從亞洲公司治理評鑑第6名上升到第3名，也在國際很多知名的新興市場永續指數權重都名列前茅。」

▲臺灣證券交易所上市一部組長張雪真分享提到，臺灣的ESG發展持續穩步前行，也在國際很多知名新興市場永續指數權重名列前茅。

臺灣證券交易所致力擴大產業鏈合作機會，並邀集優質公司舉辦臺灣資本市場高峰會，以及持續進行海內外引資活動；另外為了友善投資人需求2024年更全新建置整合IPO資訊揭露專區，提升各項目揭露品質，期盼成為企業與市場參與者最堅實後盾。