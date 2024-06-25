輝達AI超級電腦進駐　高軟前4月營收創近8年新高

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA近期在高雄軟體園區設立「Taipei-1 AI超級電腦先進算力中心」，不僅帶動亞洲新灣區整體投資熱潮，也對高雄軟體園區營運帶來正面效益。經濟部園管局表示，今年前4月高軟一期營業額成長33.4%至32.5億元，創近8年新高；高軟二期第1棟建物「亞灣智慧科技大樓」也將於今年辦理公告預登記，預估可創造年產值約17 億元。

園管局局長楊伯耕指出，受惠AI熱潮激勵，高軟一期今年前4月營業額達32.5億元，年增33.4％，創近8年新高；從個別重點產業觀察，今年度資訊軟體迄今營收年增33％至12.1億元，數位內容產業年增35％至4.6億元。

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另智慧應用產業表現更為搶眼，今年度迄今創下11.2億元的營業額，為歷年同期新高，年增70%，顯示高軟園區智慧創新產業布局有成，未來營運成長可期。

園管局指出，目前高軟一期空間使用已達飽和，為滿足更多資訊軟體業者進駐，園管局積極開發高軟二期基地，更自行興建首棟亞灣智慧科技大樓，將新增約1萬坪產業空間，且將取得綠建築、智慧建築雙標章，預估可創造年產值約17 億元，整體效益十分可觀。

此外，亞灣智慧科技大樓將導入智慧科技應用，以提供5G AIOT 優質營運空間，未來進駐該大樓的業者，不僅可擁有高軟產業群聚的優勢，還可享受一站式的便捷行政服務以及進駐高軟的學研單位，就近提供技術升級、資源鏈結、商機媒合及人才培育等服務，讓進駐廠商可以持續提升競爭力，並提前布局未來AI商機。