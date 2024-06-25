台、馬與印尼廚師齊聚台灣福華大秀廚藝　推廣台灣清真好食

▲左上圖福華蓬萊邨主廚陳冠閔(右)示範製作脆皮金雞與蘋果乾炒牛肉；右上圖清真食品與用品介紹；外貿協會祕書長王熙蒙(左三)、貿易署貿發組副組長曾玉雲(右三)、型男主廚詹姆士(右二)與三位主廚合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

為推廣台灣清真好食，外貿協會於今(25)日下午在台北福華大飯店舉辦「品味清真．台灣國際美食秀」活動，匯聚來自台灣、印尼及馬來西亞的廚師揮灑創意，利用台灣在地清真認證食材，現場烹飪出令人垂涎的佳餚，活動現場吸引多位穆斯林國家駐台使節、國際買主參與，為來賓呈現一場視覺與味覺的雙重盛宴。

活動邀請到穆斯林友善飯店台北福華大飯店蓬萊邨主廚陳冠閔、印尼伊斯蘭廚師協會會長Chef Adie Miartadi，以及馬來西亞知名廚師Chef Fikree三位廚師發揮創意，以台灣獲取清真驗證之苦茶油、冬瓜茶、麵包粉、在地果乾、味醂、麻辣醬、火龍果麵、薑泥麻油及鹹酥鍋粑等產品結合台式或東南亞風味料理，創造嶄新風味。外貿協會並與福華飯店點心坊合作，研發活動專屬伴手禮－融入台灣在地紅心芭樂乾與龍眼蜜的阿拉伯式蜂蜜蛋糕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次活動不僅是美食的展示，更是一次文化的交流，活動當天，廚師們將台灣清真食材與自身國家料理特色融合，讓現場的國際買主與駐台使節體驗台灣清真食品的多元與創新。活動全程也透過線上直播的方式，讓無法親臨現場的國際觀眾也能感受到台灣的熱情與專業。

外貿協會秘書長王熙蒙表示：「清真市場是一個充滿機會的廣闊領域，預計到2030年，穆斯林人口將達到22億，這片市場將如洪水般澎湃，帶來巨大的需求與潛力。」，盼藉這次活動提升台灣清真產業的國際形象，開拓新的商業可能，透過持續的努力與創新，擴大台灣在全球清真市場能見度。

自2017年外貿協會於政府委託下成立台灣清真推廣中心，致力於全球穆斯林市場推廣，今年11月外貿協會將鎖定獲取清真驗證之業者，首次辦理星馬中東商機媒合團，拓展商機。

台灣現有逾千家業者與兩萬多項貨品獲取清真驗證，除清真食品、美妝品與日用品等業者，亦包含穆斯林友善餐廳及旅館。經過多方努力，台灣於萬事達卡與新月評等發布之2024年「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，持續蟬聯非伊斯蘭合作組織（non-OIC）國家旅遊目的地第三名。