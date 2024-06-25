00929僅花342天衝2000億　經理人曝2件事比「10元發行」更重要

▲左起復華台灣科技優息ETF經理人許忠成、復華投信新金融品部主管廖崇文。（圖／記者林潔禎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高股息ETF近5年規模及檔數急遽增加，堪稱現今台股市場最熱話題，月配息機制產品問世，更成為台股ETF整體規模續締新猷的主要推手，其中，創業界之先的復華台灣科技優息(00929)上市不到一年，就創下規模最快突破2000億元的紀錄，不過經理人對於「10元」發行價看法持保留態度，建議投資人應注意掛牌上市後追蹤指數成分股的基本面及股價表現。

根據Bloomberg統計(截至2024/5/31)，2020年台股高股息ETF僅6檔，總規模不到千億，爾後隨被動投資增溫、各投信加入戰局，檔數、規模逐年攀升，2024年檔數已擴增至22檔，規模達1.4兆元；累計近5年總檔數成長3.7倍、規模增14.4倍。高股息ETF整體檔數、規模占整體台股ETF比重亦從2020年的27.3%、38.2%拉高至2024年的41.5%、70.2%。

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00929自去(2023)年6月問世，成分股聚焦優質電子股，正好搭上剛興起的AI浪潮及台股新一波多頭列車，且上市隔月後(7月)就展開配息，持續吸引投資目光，除了帶動成交量及規模同步增長，也吸引同業陸續跟進發行同類型產品。

據統計，00929成立時規模約52億元，自6月9日掛牌後，只花89、150、256天(日曆日)就接連突破500、1000、1500億元大關；今年來跟隨台股多頭腳步，於5月17日站上2000億元大關，歷時342天，同類型規模超過2,000億元標的則花了557~5,585天才達標。

復華投信新金融商品部副總廖崇文表示，當初發行00929的發想起點是想解決長期以來高股息ETF績效落後大盤的問題，因此指數成分樣本池聚焦台灣最具產業競爭力的科技電子股，成分股加強基本面篩選以提升品質並降低波動、減少景氣循環股的負面影響。收益分配則首創月配息機制，同時為保護原有收益人配息不被稀釋，納入收益平準金制度，強化現金流管理，提供一檔讓台灣投資人願意長期持有的高股息ETF。

00929經理人許忠成表指出，00929的發行凸顯具長期競爭力的電子科技選股池賦予高股息ETF新面貌，目前高股息ETF產品百花齊放，吸引台股投資人布局，但也讓市場產生迷思。

「ETF發行價10元就是便宜？」許忠成認為，ETF發行價格高低，不會是決定報酬的關鍵因素，也不會改變股息收入多寡。新發行高股息ETF的追蹤指數過去平均配息率，不等同未來ETF的實際配息率，後續主要還是取決於掛牌上市後追蹤指數成分股的基本面及股價表現。

許忠成指出，投資人可善用公開資訊查詢，例如可從投信官網查詢過去高股息ETF配息政策及歷史紀錄，了解配息的穩定性，同時透過所公布的收益平準金及資本平準金數據，進一步了解高股息ETF的口袋深度；至於未來配息能力則是看指數編製規則，若指數有基本面篩選，較能兼顧股息與股價的成長性。

展望後市，許忠成表示，全球AI類股表現強勢，除了帶動台股大盤及相關受惠供應鏈漲勢之外，並挹注台股企業獲利高成長動能有機會延續至2025年，支持台股多頭趨勢，欲參與第三季傳統電子旺季題材，建議可透過一籃子優質電子股布局的高股息ETF，掌握資本利得及股息收益投資機會。