AI推發電大產業！　謝金河要童子賢研究「核電技術都不在台灣」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

人工智慧（AI）推升用電需求，和碩董事長童子賢建議發展核能，財信傳媒董事長謝金河指出，發電是台灣的大產業，對於能源配置組合各方看法不同，台灣能源產業如果能在地化，又能形成大產業，這比進口煤炭，天然氣發電即結束不一樣。謝金河指出，現在核電技術都不在台灣，有沒有機會在台灣產業化？謝金河說：「我也跟童先生說，請他一起研究一下！」

以下是謝金河臉書全文：

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不要忘了，發電是台灣的大產業！

最近和碩聯合的童子賢花了很多時間在研究核電，他對台灣未來的電力需求很用心在研究。童先生說了一個很重要的觀點：能源產值逾2兆元，是一個非常有潛力的產業！

這個話是對的！但能源配置有很多組合，除了火力發電，天然氣發電等大宗，核電，風能，太陽能，地熱，氫能海洋能⋯⋯都是可能的組合，但涉及到成本與難度，而且各方專家看法都不同。像陳立誠偏好核電，火電，童先生喜歡核能，陳世芳獨看好地熱，最不看好核電⋯⋯

我對各方看法都尊重，不過，隨著AI的發展，台灣在電力的開發，未來是一條漫長的路，而且，可能創造無限大機會！上次去CIP看彰芳西島風場，發現離岸風場的風機已經超過300支，這是一個門檻。這次到台中大安海邊來看達德的陸域風機，得到一個新的數字：全台陸域風機有2750支，達德有207支，達徳能源賣掉離岸風場後，未來將專注陸域風機與太陽能。

我們從台中大安，沿著海岸線快速道路到台南，沿途看著海邊的夕陽，整個海岸線都佈滿風機，在新的環評方案通過後，台灣陸域風機設立愈來愈困難，這也是值得大家注意的現象。

達德能源特別讓我們進到風機????去看內部的裝置，過去風機體積小，隨著風機設立的困難，風機會愈來愈大！達德在海岸線的環保也很用心，他們讓我們看海岸邊的植栽和螃蟹。

這些年，很多人對離岸風力發電，太陽能的發展不太以為然，其實他們都蛻變為大產業，世紀鋼，新光鋼都很有代表性，台灣能源產業如果能在地化，又能形成大產業，這比進口煤炭，天然氣發電即結束不一樣。現在核電技術都不在台灣，有沒有機會在台灣產業化？我也跟童先生說，請他一起研究一下！