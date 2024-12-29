2024抽籤股2檔中獎率破7成　三商壽本周四撥券迎考驗

▲三商美邦人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年剩倒數2個交易日，證交所統計，至今年12月27日為止，共有168檔上市櫃公司為現增、上市櫃發行新股等理由提供現股抽籤，有2檔中籤率超過7成，以亞昕（5213）中籤率83.95%最高，金融股三商壽（2867）中籤率72.5%居次，由於三商壽將在本周四（1月2日）抽籤撥券，屆時能否穩住承銷價仍有待考驗。

亞昕在今年9月下旬推出上櫃增資抽籤，由富邦證券承銷，每人限申購1張，每股承銷價37.45元，承銷股數4250張。

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由於亞昕申購期間遭遇央行第7波房市管制利空，公司股價在35元至37元之間表現，價差不大，合格件數達5062筆，中籤率83.95%，為上市櫃公司今年中籤率最高的一檔，10月9日撥券後股價一路走低，10月25日更一度跌破30元大關，隨後小幅拉回，至12月27日收盤價來到31.35元，仍未達抽籤承銷價。

三商壽本月18日至20日推動增資，由華南永昌證券主辦，共發行2.55萬張新股，每股承銷價6.3元，主打「限一次買5張」，申購期間股價在6.32元至6.46元之間表現，抽中最大價差僅約8千元，不如電子股動輒破萬元的行情，合格件數僅7034件，中籤率高達72.5%。

雖然三商壽27日以每股6.36元作收，並未跌破承銷價6.3元，但因中籤戶尚未撥券，股價是否能挺住不跌破承銷價，仍待本周四撥券後才會見真章。