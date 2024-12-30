「新新併」新進展！新壽今通過員工安置計畫　元富證完成勞資協商

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新光金(2888)子公司新壽今日董事會通過經理人及員工安置計畫，並已於同日公告於新壽內網，安置計畫以全員留任為主軸，年資超過15年者，優退最高上看2N，留任滿三年者加發獎金2個月，希望透過留任獎勵讓全體員工都能安心留下來，一起與公司攜手打拚成長，截稿前新光金發言人尚未回應。

新壽董事魏寶生長表示，相信過去這段時間，員工對於「金金併」的議題都很關心，因為員工是公司最重要的資產，對於合併後的員工安置計劃，絕對是在兼顧公司與員工的永續發展所提出來的。

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安置計畫已與公司的六個工會多次協商討論，過程平和順利，並經過董事會決議，對於同仁工作權的保障，留任獎勵都有明確的規範，除了已向同仁公告相關內容外，也鼓勵大家繼續留下來打拚，安心地拓展業務，與公司一同前行。但若同仁有自身職涯規劃，公司雖然不捨，也會給予祝福，提供優惠的計算方案，期待符合每個人的需求。

未來，新壽將持續為接軌IFRS17與ICS做好萬全準備，相信只要全體同仁持續努力，同心向前邁進，將可望因應各種國際局勢及經濟環境挑戰。

元富證券董事長陳俊宏指出，證券公司最重要的資產是員工，在合併過程中致力保障員工的工作權與職場穩定性，所有員工權益均一體適用，且有選擇適用的權利，力求在合併中員工獲得最佳保障。

元富證券勞資會議行之有年，勞方代表五位，其中總公司兩位，北、中、南各一位，由員工票選產生，資方代表五位為派任，並送台北市勞動局核備，每任任期四年，現任的第八屆代表係於2023年改選產生，選任與程序皆合法合規。

元富證券於勞資會議中，邀請新光金控及台新金控代表列席，歷經二次會議，各方針對員工安置計畫內容充分討論溝通，於2024年12月20日會議中決議通過並簽署。且元富證券於2024年12月23日向董事會報告後，第一時間以內部信件形式通知全體員工，相關重點內容並上傳至內部網站供員工查閱，協商過程與結果公開透明。

