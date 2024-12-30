長榮航年終獎金7個月　明年再調薪4％

▲長榮航空。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今年獲利預計將再創新高，年終獎金發放也毫不手軟，繼去年發出6個月年終後，據悉今年將發出7個月、明天就會入帳，且明年還會調薪4％，改寫過去紀錄。

長榮航Q3單季合併營收為571.6億元，年增7.3％，稅後淨利為89.85億元，EPS為1.66元；累計今年前3季合併營收為1644.49億元，年增12.4％，稅後淨利為214.85億元，EPS為3.98元。

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長榮航去年發出6個月年終獎金，創下歷年新高紀錄，但今年獲利更好，因此擬發出7個月年終獎金，再打破新高，明年也將調薪4％，且傳年中還會再發2個月的獎金。

而今年最早公布年終獎金的是星宇航空（2646），發出2個月年終、明年也將調薪3.5％至5％，也贏過去年發出的1個月。

至於華航（2610）及台灣虎航（6757）雖然尚未宣布，但華航總經理高星潢日前提到，今年獲利創高，會是豐收的一年，因此年終獎金能讓員工有滿意的收穫，市場預估可超過6個月。

台灣虎航去年平均發出10.8個月年終獎金、最高上看14個月，今年獲利再創高，外界也預期年終獎金可更優於去年，預計1月15日董事長陳漢銘將親自宣布。