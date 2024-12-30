華航年終獎金傳上看10個月　公司：董事會決議後定案

▲華航董事長謝世謙（右二）、總經理高星潢。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
航空業年終獎金陸續揭曉，隨著今年全年獲利創高，星宇航空（2646）、長榮航空（2618）都將發出史上最高的年終，華航（2610）也傳將發出10個月的年終獎金，對此，華航表示，年終獎金需等全年獲利結算完成，並依照團體協約與工會協商後續經董事會決議後定案。
華航的年終獎金計算方式較為複雜，每個人的薪資都不同，且也和個人考績有關；總經理高星潢先前提到，今年獲利創高，會是豐收的一年，因此年終獎金能讓員工有滿意的收穫，市場預估可望超過6個月，且若是以今年前3季稅前淨利140億元推估，考績好的員工預估可有10個月以上的年終獎金。
不過，對於年終獎金有望看到雙位數的表現，華航表示，年終獎金需等全年獲利結算完成，並依照團體協約與工會協商後續經董事會決議後定案。
華航今年Q3單季合併營收為520.15億元，合併稅後淨利41.99億元，歸屬母公司淨利為38.28億元，EPS為0.63元；今年前3季合併營收為1509.28億元，合併營業淨利為133.46億元，合併稅前淨利為140億元，歸屬母公司淨利為103.74億元，EPS為1.71元。
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