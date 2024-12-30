薪水不錯但做得不開心！妹子掙扎是否離職：我好痛苦

▲原PO表示，她在航空業工作，薪水不錯但做得不開心。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

文／CTWANT

近日一位女網友表示，她在航空業工作，薪水不錯但過不開心，因為主很雷，她又跟同事翻臉，工作內容變困難，身心靈都太不快樂，「我好痛苦，光踏進辦公室就非常的不開心，離職已經是思考半年以上的事了。」

原PO在Dcard以「該離職嗎？薪水不錯但做得不開心」為題發文，表示她在航空業待一段時間，明年薪水估可逼近5萬，年終也不錯，還有機票福利，隨年資增長，免費票也越來越多。原PO說，她越做越不開心、沒有熱情了，主管也很雷，不是不可理喻但工作能力不佳，「在他下面做事的人大家都受不了，基本上就是每天輪流有人不爽他。」本來能靠好同事撐，但又跟同事翻臉。

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原PO指出，工作變越來越難，也具有挑戰性，「前陣子身心靈都太不快樂、太累，淋巴結腫大，那一陣子真的是地獄。」

至於為何要留下來，原PO解釋，因為全家人也能享機票福利，她是私立大學文組，要有5萬不容易，在這升遷管道也暢通。原PO說，她做幾年了，基本業務都熟，當然還是會有挑戰，但不用同事幫忙，只是非常累，而她家經濟不好，雖不用拿錢回家，但一直存錢預防突發狀況。

原PO嘆，她不知道要不要離開，她離開這個產業找不太到福利更好的工作，薪水也可能較差，「我好痛苦，光踏進辦公室就非常的不開心，離職已經是思考半年以上的事了，現在還是不知道怎麼抉擇。」

貼文一出，不少人紛紛留言「進來的人想出去，沒進來的人想留下」、「或許可以考慮申請內轉其他單位？或是考慮換到其他航空」、「當你現有的工作已經影響到你的身心靈健康時請果斷捨棄，不然等你健康出大問題時你要付出更多的代價」、「先找到其他工作再說」。

不過也有人說，「幹嘛離職？外面工作薪水更低，同事一定有好的跟不好的，更何況這幾年航空業年終都給很多，你不做，一堆人搶著做」。

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