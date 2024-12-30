一張近萬元價差！　金興精密1月2日起開放申購

▲金興精密董事長施春景（中）、副總經理施孟謹（右）、副總經理施孟欣（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

金興精密（7732）股票初次上市承銷案，採80%競價拍賣及20%公開申購之方式辦理，並將於114年1月2日至1月6日辦理為期三天的公開申購，申購股數計1,120張，將於1月8日公開抽籤，並預計於1月14日掛牌上市，本次公開申購價格為每股40元。以30日興櫃成交均價約49.43元計算，粗估中籤之潛在獲利約23.50%，一張有望賺近萬元。

金興精密本次辦理競價拍賣4,080張，今（30）日於證交所電腦系統完成開標作業。共計吸引952筆（16,461張）參與投標，最高得標價格48.00元，得標加權平均價格為每股42.26元。

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金興精密去年合併營收達10.33億元，年複合成長率達9.89%，稅後淨利為1.26億元，每股盈餘2.36元，今年前三季合併營收達8.38億元，成長率3.71%，稅後淨利為1.26億元，每股盈餘2.10元，不論營收及獲利皆創下歷史新高。

金興精密主要於售後維修市場提供各式車款之散熱風扇及鼓風機，以「精心力行、專研創新、致力於解決各種散熱問題」為核心經營理念，持續提升研發能量，從傳統風扇跨足至未來市場主力之無刷風扇及其Lin Bus(Local Interconnect Network)通訊協定產品技術逾10年，開發能力及產品品質深獲客戶信賴。

金興精密深耕產業30多年，產品品項完整，涵蓋市場主流品牌車系，近20年的車種產品覆蓋率達九成，研發團隊以優秀的自主研發能力，整合並歸納各車款之數據與規格，重新設計具相容性、共用性且兼顧原廠之效能與效率之產品，並透過設計模組化產品及一站式生產製程，達到最佳生產效益與資源配置，快速推出原廠零件規格特性及效能之產品，具有相當競爭優勢。另金興精密持續推動無刷電子風扇自動化生線，以優化產品競爭力，並積極與拓展OES業務，在車用領域擴展商機，隨著公司持續投入研發及優化製程，將可帶動公司業績與獲利能力維持成長趨勢。