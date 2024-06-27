三民登高雄房市交易熱區　專家曝：2區最熱門

▲三民區為高雄人口第2大行政區，區域範圍大，是高雄傳統購屋熱區。（圖／永義房屋高雄同盟自由加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

三民區為高雄人口第2大行政區，區域範圍大，中古、新屋物件供給多元，是高雄傳統購屋熱區。專家表示，區內以高醫商圈、科工館特區指名度最高，新推案成交價最高已站上5字頭。

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永義房屋高雄同盟自由加盟店店東曾啟泰表示，近年高雄受台積電效應影響，帶動北高房價高漲，三民區是高雄人口第2大行政區，受惠人口紅利，交易量相當熱絡，成高雄購屋熱區，其中以高醫商圈、科工館特區指名度最高。

▲高醫商圈有高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院，學生人數、就業人口穩定。（圖／永義房屋高雄同盟自由加盟店提供）

區域有不少公共建設，包括有捷運輕軌C27、28站行經，以及台鐵地下化民族站、科工館站設立，未來還有捷運黃線Y8、9、10站經過，規劃中的捷運紫線將銜接黃線Y9站，連接7所大專院校，提升當地大眾運輸機能。

曾啟泰說，高醫商圈、科工館特區各有不同特色，高醫商圈有高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院，學生人數、就業人口穩定，加上商業發達，又有外來人口帶動住宅需求，有自住、投資的強勁需求，房市買氣常年都相當旺盛。

▲三民區商業發達，又有外來人口帶動住宅需求，房市買氣常年都相當旺盛。（圖／永義房屋高雄同盟自由加盟店提供）

區域5年內大樓成交價約38萬元，最受歡迎，租金2~3房約為2.2~3萬元，出租率也高。屋齡5~10年大樓，成交價33~35萬元，生活圈以總價1500萬元左右物件，買氣最旺。

科工特區則是有佔地31公頃的國立科學工藝博物館，生活機能優渥，區域預售案最高也出現5字頭成交價，成為指標住宅商圈。主力大樓屋齡為15~20年，成交價25~30萬，超過20年以上大樓，成交價則在20萬元上下。

▲永義房屋高雄同盟自由加盟店店東曾啟泰表示，三民區房價相比鄰近的左營巨蛋、鼓山農16、美術館特區來的親民。（圖／永義房屋高雄同盟自由加盟店提供）

曾啟泰表示，三民區中古、新屋物件供給多元，加上房價相比鄰近的左營巨蛋、鼓山農16、美術館特區來的親民，基期相對還在低檔，生活機能又成熟，剛性需求強帶動交易量常年居高不下。



近年高雄房價漲幅驚人，曾啟泰說：「三民區為成熟生活圈，具未來發展與話題度，未來還有民族社區都更議題、捷運Y10聯開案、高雄新京站等利多，帶動成交價易漲難跌。」

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