台積電砸3340億元增資海外美、日廠　投審會准了

▲台積電熊本廠。（圖／記者高兆麟攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部投資審議會今（27）日召開第9次會議，會中核准4件重大投資案件，其中，台積電（2330）分別以52.62億美元（約新台幣1713.67億元）增資日本熊本廠、50億美元（約新台幣1628.34億元）增資美國亞利桑那州廠，日本、美國兩地合計砸逾新台幣3340億元擴廠，將有助於台灣半導體產業持續維繫及提升國際競爭力。
投審會說明，台積電因應當地客戶需求成長，為強化與客戶間的策略關係，申請以52.62億美元（約新台幣1713.67億元）增資日本熊本廠，用以新建12吋晶圓廠，預計生產6、7奈米，12、16奈米及40奈米製程技術產品。
台積電也申請以50億美元（約新台幣1628.34億元）增資美國亞利桑那州廠，用以建置12吋晶圓廠（第二期廠），預計生產2奈米或3奈米製程技術產品。
投審會指出，考量台積電最高階製程、研發中心及多數產能仍根留台灣，並持續推進更新世代製程技術研發，此次增資可深化與當地供應鏈業者合作，同時網羅當地頂尖人才，充實台灣技術儲備，將有助於台灣半導體產業持續維繫及提升國際競爭力。
另2件投資案分別是華新麗華（1605）以1.6億美元增資新加坡廠，從事經營投資控股業務，以及光寶科（2301）以8938萬美元投資日本廠，從事經營電子設備、電力設備及配備產銷業務。
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