台積電砸3340億元增資海外美、日廠 投審會准了

經濟部投資審議會今（27）日召開第9次會議，會中核准4件重大投資案件，其中，台積電（2330）分別以52.62億美元（約新台幣1713.67億元）增資日本熊本廠、50億美元（約新台幣1628.34億元）增資美國亞利桑那州廠，日本、美國兩地合計砸逾新台幣3340億元擴廠，將有助於台灣半導體產業持續維繫及提升國際競爭力。

新青安高危炒房戶當心！ 財政部：明找行庫開會盤點

新青安遭指助長人頭戶炒房、承貸戶購屋後轉手出租，財政部次長阮清華今（27）日表示，對新青安任何違規行為，財政部「絕對不會放手」、「零容忍」、會查到底，請申貸戶不「以身試法」。阮清華指出，明天將找行庫開會，要求盤點新青安高風險戶現況。

長榮除息首日最高填6成 下波陽明接棒

長榮（2603）今（27）日除息每股10元，除息參考價為190元，盤中買盤湧入力拚填息，最高上漲3.4％或6.5元至196.5元，填息約6成；陽明（2609）、萬海（2615）也跟著上揚，盤中都漲逾1％。

統一Dream Plaza明年開幕 博客來首家實體店將進駐

統一企業（1216）今（27）日舉行股東會，統一集團美麗事業董事長高秀玲也現身股東會場，面對媒體提問信義區Dream Plaza的最新進度，她表示博客來首間實體書店已經定案、星巴克也緊密開會討論，不過因為安全問題，工程時間比預期多了3個月，但2025年一定會如期開幕。

00940未入榜！5大爆紅ETF 00936、00733奪冠亞軍

Yahoo奇摩股市App今（27日）公布2024年第二季「五大爆紅ETF榜」，雖大熱ETF元大台灣價值高息（00940）不出意料在第二季ETF個股網頁總瀏覽量中登頂，但因其於4/1才掛牌，故未納入本季爆紅榜中。綜觀「五大爆紅ETF榜」，以中小型股走勢強勁，其中台新永續高息中小（00936）兼具「永續、高息和中小」三大題材，奪下冠軍；富邦台灣中小（00733）今年上半年配息達5.15元，創成立以來新高，吸引投資者目光，排行第二。

外媒爆印度廠歧視已婚女性 鴻海5大聲明嚴正否認

《路透社》披露鴻海（2317）印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）iPhone組裝工廠，拒絕聘用已婚女性，印度總理莫迪（Narendra Modi） 政府因此下令徹查，對此鴻海今（27）日在重訊以5大聲明嚴正否認，並表示，目前廠區中女性員工中約25%為已婚，且也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

00940首配0.05元！半小時灌10萬張大量 測試10元發行價

元大台灣價值高息（00940）公告首次月配息將發0.05元，換算1張配50元，年化配息率約6%，不過投資人看法兩極，今（27）日早盤引發大批賣單壓境，開盤31分鐘飆逾10萬張大量，不過最低仍有10.06元，市場觀察今日是否能堅守10元發行價。

日圓貶破160刷38年新低 Fed鷹派發言蓋過日本政府信心喊話

受到美國聯準會（Fed）成員鷹派發言影響，市場對美國憂心降息無望，美元指數走強至106.06，亞幣全倒，美國時間26日紐約盤中日圓匯價應聲走貶，觸及160.86，為1986年12月以來、38年新低，亞洲盤台北時間今（27）日早上9點持續在160.6～160.7之間游走，再次印證日本官員口水喊話無效。

85萬人領錢！8年度勞保年金調漲 今日入帳

勞保年金為了對抗通膨，設有隨著物價調整機制，勞保局今年調升8個年度請領勞保年金給付，最高調幅達7.59％，預計將有約85萬名勞工受惠，今（27）日就入帳。

00940配息來源「股利為主」 逾千人持有400張以上加收二代健保

擁有96萬股民、今年4月1日掛牌的元大台灣價值高息（00940）首度宣布配息0.05元，每張配50元。由於發行公司元大投信指出，本次配息以「股利所得為主」，《ETtoday新聞雲》分析，持有400張以上的投資人利息入帳將超過2萬元，需要加收二代健保補充保費，再對照集保統計，約有1732人在加收費用的範圍。