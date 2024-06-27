童子賢：別對能源太樂觀　飄飄然恐喪失台積電優勢

▲ 和碩董事長童子賢 。（圖／資料照）

文／中央社

和碩董事長童子賢今天說，他提到不要對台灣是AI中心的說法太「飄飄然」，是包含不要對能源太樂觀，台積電非常努力幫台灣創造先進製程優勢，「可是我們的飄飄然，卻沒有替台積電繼續把後面的優勢持續布局下去」。

總統賴清德日前宣布在總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，由童子賢擔任副召集人。童子賢今天下午出席今周刊「台灣大未來國際高峰會」接受媒體採訪，再次談到對能源政策的看法。

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童子賢重申，「我從頭到尾的意見都沒有變」，就是很簡單的陳述，希望台灣的排碳減少、電力足夠，台灣的電力韌性更高，不要輕易斷電；期盼電力供應穩定，讓民眾不需擔心吹冷氣、運行人工智慧（AI）、晶片製造或使用電動車。 針對26日他示警「非核家園」口號恐讓台灣衰退，童子賢反問，如果電力供應不夠，產業要怎麼發展；如果碳排不能減少，會被課碳稅，一年要支出幾百億到幾千億元的碳稅，「你覺得對台灣好嗎」。

童子賢表示，台灣深夜用電仍然是當天尖峰的60%到70%，這是台灣工作生活的常態。夜間需要基載電力60%到70%，綠能是間歇性發電，無法承擔穩定的基載電力。他建議可以比照瑞士，以核能發電來解決基載電力的問題。 童子賢解釋，他對能源黃金比例的追求過程，其實有十幾個方案在模擬，思考如何解決基載電力等問題，最後推薦用30%綠電、30%核電和40%火力發電。他自稱只是「草民一個」，是凡夫俗子和平民百姓，只是把想到的提供給外界，在古代叫做「野人獻曝」。

童子賢直言，自己並非在特別某個時間點要支持核能，而是因為核二與核三廠要除役，他想了很多年，一直掙扎該不該講。他曾與總統賴清德討論過，現在總統府將成立國家氣候變遷對策委員會，「應該也是一個全盤思考的意思」。 童子賢說，他昨天提到對於台灣是AI中心的說法不要「飄飄然」，是包含不要對能源太樂觀，「你如果能源弄不來，人家說不定就不設運算中心」，也不會考慮最先進的製程。

他提到，台積電有多座2奈米廠將在未來2年兌現，可以讓台灣保有3到5年的先進製程優勢，遙遙領先美國、韓國及日本的競爭對手。短期是台積電非常努力幫台灣創造優勢，「可是我們的飄飄然，卻沒有替台積電繼續把後面的優勢持續布局下去」。

童子賢說，他已經澄清台積電不是「吃電怪獸」，也澄清台灣的AI地位是非常努力才獲得；3年前科技巨頭還拚命往上海、北京跑，3年後卻不約而同往台灣和台北跑，這是台灣有做的努力，值得稱讚。 他也提醒，要檢查台灣的產業條件、人才條件與電力基礎建設條件，是不是妨礙下一步的發展及進步。