美東線因怠工可能7/1運價漲幅加倍　SCFI今日漲6.87%

▲SCFI今日上漲238.72點，漲幅6.87%，達3714.32點。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

大型攬貨公司指出，7月1日貨櫃船公司歐美線除美東線因碼頭工人怠工危機倍數調升運價，美西與歐洲都是每大箱(40呎櫃)調漲1千美元，地中海線估計多數會維持每大箱7000美元運價不漲，7月15日下一波漲價，美西線漲幅就有可能鬆動；上海交易所今(28)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲238.72點，漲幅6.87%，達3714.32點。

多家攬貨公司指出，7月1日的漲價計畫，美西線將自每大箱7100-7400美元漲到8100-8400美元，美東線自8300-8400美元漲到10,300-10,400美元，成為首條漲破1萬美元的航線，歐洲線自7500美元漲到8500美元，地中海線則估計會停留在目前的7000美元運價，或許有些公司會小漲2到300美元。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4880美元，上漲544美元，漲幅12.55%，地中海線每箱5387美元，周漲532美元，漲幅10.96%，美西每大箱7830美元，周漲657美元，漲幅9.16%，美東每大箱9274美元，周漲997美元，漲幅12.05%。

波斯灣線每箱運價2711美元，周跌182美元，跌幅6.29%；南美線(桑托斯)每箱運價8854美元，周漲296美元，漲幅3.46%；東南亞線(新加坡)每箱運價743美元，周漲4美元，漲幅0.54%。

德魯里昨晚公布的運價指數上漲4%，預計由於亞洲港口的擁堵問題，後續運費將略有上漲。。