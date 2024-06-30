台股上半年飆漲28.45%「僅次費半」　Q3樂迎2900億元股息資金

▲除權息旺季到來，台股上市櫃公司將陸續發放總計超過2,900億元現金股息，替市場注入資金活水。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股第二季強彈2,737.8點，單季漲幅13.49%，上半年加權指數漲幅高達28.45%，在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數，大漲5,101.44點，其中，台積電（2330）貢獻約2,300點漲點。展望第三季，投信法人表示，除權息旺季到來，台股上市櫃公司將陸續發放總計超過2,900億元現金股息，替市場注入資金活水。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，生成式AI題材驅動台股今年在權值股的帶動之下，強彈超過28%，若單看電子指數上半年漲幅更是高達38.8%，高出大盤10個百分點之多，預料AI主軸將持續貫穿下半年台股投資。

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但就目前大盤看來，柯鴻旼指出，已來到相對高檔，且進入市場等待獲利面的空窗期，出現漲勢暫歇回檔的機率上升，不過看好明年AI應用面持續發酵，特別是AI PC、AI手機滲透率有望自明年加速成長，加上ETF等資金活水持續進場，若遇到指數拉回反而是加碼台股的好時機。

值得注意的是，進入7月之後將迎接除權息旺季到來，柯鴻旼分析，統計台股上市櫃公司將陸續發放總計超過2,900億元現金股息，目前已宣告7月有超過40檔股票將除息，平均3%股利率，有望替市場注入資金活水。

至於外部因素，柯鴻旼指出，美國聯準會（Fed）降息動向及美國總統大選前的投資情緒，將影響下半年的台股表現，目前市場等待本週美國公布5月個人消費支出物價指數（PCE），市場預期年增率將由4月的2.8%，下滑至2.6%，核心PCE也可望降至38個月低點，有利於強化聯準會的降息預期；至於美國總統首場辯論會展開，代表美國大選開始升溫，預期將成為短線影響投資情緒的因子之一。

選股方面，柯鴻旼建議，由於台股中長線展望依舊正向，AI供應鏈仍為重點主軸，特別是先進封裝與邊緣AI，建議挑選低基期成長股，高息股也是值得留意的選股方向，至於非電族群可聚焦生技產業中的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡與腳踏車，以及部分金融股等。