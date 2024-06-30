2年換11份工作　面試怕被問「為何一直換？」過來人曝1招秒解

▲原PO做超過半年的只有一份工作。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

換工作是每個人職場生涯中都必須經歷的過程，不過換工作的次數太多時，面試時難免會被問到，一名網友表示，出社會2年，就換了11份工作，超過一個月的工作有6份，超過半年的只有1份，最近要面試一間大公司，擔心被問到「為何經常換工作？」求問該如何回答。

有網友在Dcard發文，「面試被問為什麼一直換工作怎麼回答？」出社會2年就已經換過11份工作，其中超過一個月的工作有6份，超過半年的只有1份。最近他受邀至一間大公司面試，這間公司恰好是他心儀的行業。

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但他對於可能被問及「為何經常換工作？」感到相當困擾，不知如何回答，過去在面試時也曾被問到同樣的問題，他都回答「職涯發展理念不同」，但真正原因都是人的問題，想知道有沒有更好的回覆。

對此，有網友建議他直接說原因就好，而且態度很重要，「就說在摸索自己的職業生涯，多方嘗試之後才了解原來自己最適合貴公司這種工作。語氣請堅定勇敢，不要怯生生的，演也要演出來」、「直接勇敢說找尋適合自己的工作，若表現太怯懦反而會被認為適應力太差，不敢雇用你」、「正因為嘗試過各種產業，才能知道自己想要什麼樣的工作」。

也有人建議，不用把全部的經歷都寫上去，「那就不要寫那麼多工作經歷，有用的再寫上去」、「不要寫太多，我做3-4個月的也不太敢寫上去」、「做短期的不用寫，寫重要的工作就好」。