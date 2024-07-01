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欠稅大戶老面孔！財部：16人追不回豁免　金額31.97億元

▲財政部長莊翠雲資料照。（圖／記者林敬旻攝）

▲財政部長莊翠雲資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（1）日公告欠稅大戶資料，重大欠稅案多為老面孔，全國公告件數計915件，金額約895.12億元，受到逾期豁免條款影響，與112年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元。

▲欠稅大戶公告，可點圖放大。（圖／財政部）

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▲欠稅大戶公告，可點圖放大。（圖／財政部）

不過全國主要大欠稅戶仍多為老面孔，環亞飯店欠稅金額21.8億元最高，已故股市名人黃任中欠稅19.35億元排名第2，另高雄黃承志家族欠稅15.12億元排名第3，第4名為黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12.64億元，第5名則為松竹皇宮大酒店欠營所稅、營業稅共11.52億元，也幾乎是同一批人。

財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日公告個人累計欠稅超過新臺幣（下同）1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元之確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，公告期間自113年7月1日至同年12月31日（計6個月），分別刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。

關鍵字： 欠稅大戶

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