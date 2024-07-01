勞動基金5月獲利1513.3億元　前5月賺近6074億元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至5月底止，勞動基金規模為6兆5,994億元，收益數為6073.8億元，收益率為9.99％；5月金融市場回穩上揚， 單月收益數為1513.3億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆3265億元，收益率為9.97％；舊制勞退基金規模為1兆480億元，收益率為11.56％；勞保基金規模為9990億元，收益率為10.39％；就保基金規模為1710億元，收益率為2.72％；勞職保基金規模為368億元，收益率0.69％；積欠工資墊償基金規模為181億元，收益率為6.09％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞金局表示，回顧5月金融市場表現，美國4月CPI與核心CPI年增率分別降至3.4％與3.6％，符合市場預期，緩和前1個月市場對通膨數據擔憂，加上美國Q1企業財報表現普遍優於預期，5月主要金融市場回穩上揚。

展望未來，世界銀行6／11公布最新全球經濟展望報告中指出，由於美國經濟強勁擴張，將今年全球經濟成長預測從2.4％上調至2.6％，但也警告氣候變遷、戰爭和高債務將損害占全球大多數人口的較貧窮國家，而明年成長預測則維持在2.7％ 。美國聯準會（Fed）6／12利率決策會議決議維持利率不變，會後聲明表示過去1年通膨有所放緩，但仍處高位；加拿大銀行及歐洲央行則是降息一碼，惟整體通膨壓力仍在，市場預期降息步調將是緩慢進行。

國內方面，央行6月決議維持利率不變，並上調台灣經濟成長率預測值至 3.77%，主因為內需持續扮演推動經濟成長主力，而出口則受惠全球終端需求回升及新興科技應用產品需求揚升，CPI年增率預測值則略下調至2.12%，惟地緣政治衝突及天候風險將是影響通膨走勢之主要不確定因素。

整體而言，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔， 通膨數據亦尚待觀察 ，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效率，以提升基金長期投資效益。