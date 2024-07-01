新青安爆1700件高疑　財政部：未設篩選目標值

▲ 財政部外觀。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

外傳新版青年安心成家爆出1700件疑似違約案，財政部今（1）日指出，目前還在與銀行釐清的高風險案件的狀況，官員強調揪出人頭戶、非自住者「沒有設定目標值，依授信經驗篩選，才會合理明確。」實際擔保品用途仍待各行庫回報為準。

青安目前有5萬7980戶承作，市場上爆出1700件疑似高風險、擔保品用途未照貸款契約使用的案件，佔比近3%，較一般房貸違約率0.07%高出很多。對此財政部指出，相關疑似案件還在篩選中，行庫尚未回報具體資料，不過銀行授信前後都會有徵審與貸後管理，相信不致於那麼高。

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官員強調，要回歸實際狀況，各行庫回報只是「疑似」案件，而非實際違約要追回優惠貸款的案件，只有違反自用自住原則的承貸人才需要擔心。

「只要房子沒有出租、不是人頭戶，權益不會受影響。」財政部官員指出，銀行自有資金放款在徵信核貸時就要有篩選，自然有審慎的程序檢查。

青安貸款是去年8月推出，官員指出，當時是為了在升息趨勢中緩解成家壓力，利息補貼只有3年，115年7月31日為止，目前承貸量上沒有管理，但會在資格條件上按程序走。

依照最近一版青年安心成家貸款要求，本人、配偶、未成年子女無自用住宅，18歲以上成年可以貸款，不過自6月27日以後「限貸一次」，不能重複使用，貸款額度最高1000萬元、年限40年（含寬限期5年）。